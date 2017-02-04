E-ticarette en çok satın alınan ürünler Türkiye’nin ve bölgenin e-ticaret operasyonunu yöneten hepsiburada, Türk halkının 2016 online alışveriş tercihlerini açıkladı. 2016 boyunca internet üzerinden en çok satın alınan ürünlerde bebek bezi ve el halteri (dambıl) gibi ürünlerin ilk 10 içine girmesi dikkat çekti.

Ayşegül Yıldız yazıyor - Aylık ortalama 60 milyon ziyaret sayısına sahip Türkiye’nin lider e-ticaret platformu hepsiburada, sahip olduğu bu büyük müşteri verisini yıl boyu analiz ederek 2016’da Türk tüketicisinin online alışveriş tercihlerini ortaya çıkardı.



Hepsiburada platformunun 2016 verilerine göre, Türk halkı, internet üzerinden en çok teknoloji ürünü satın alırken bu ürünler arasında ilk sıraya akıllı telefonlar ve cep telefonu aksesuarları yerleşti.



İnternetten yapılan alışverişlerde 2016’nın sürprizi ise ‘bebek bezi’ oldu. Önceki yıllarda daha çok marketlerden alınan bebek bezi geçen sene hızla artan bir oranda internetten alınmaya başlandı.



Hepsiburada’nın 2016 yılı satışları analizinde, erkekler en çok ‘el halteri’ siparişi verirken kadınlar en çok satın aldıkları on ürünün sekizinde pilates ile ilgili ürünleri tercih etti. Ayrıca 2016’da Ebru Şallı’nın pilates dvd’si film kategorisinde en çok satılan ürün oldu.



Hepsiburada’nın analiz ettiği veriler içinde ilginç bir sonuç da moda kategorisinden geldi. Daha çok kadınların ilgi gösterdiği moda ürünlerinde 2016’da erkekler kadınlardan daha fazla alışveriş yaptı. Erkekler moda ve kişisel bakım ürünlerinde en çok ‘kol saati’ ve ‘göbek korsesi’ satın alırken kadınlar en çok; ‘saç düzleştirici’, epilasyon cihazları ile göğüs dikleştirici bantlara rağbet gösterdi.



Hepsiburada; Türk insanının giyim kuşamda renk tercihlerini de ortaya çıkardı. Buna göre geçen sene kıyafet siparişlerinde en çok siyah renk tercih edilirken, siyahı beyaz, mavi ve kırmızı takip etti.



Geçen sene hepsiburada’dan en çok satılan kitap Sabahattin Ali’nin ünlü romanı Kürk Mantolu Madonna olurken, ilk 10 sırada yer alan kitapların 5’inin tarih kitapları olması dikkat çekti. Listenin ikinci sırasında, Yovel Noah Harari’nin ‘Sapiens’ adlı tarih kitabı, üçüncü sırada ise Orhan Pamuk’un ‘Kırmızı Saçlı Kadın’ romanı yer aldı.



Mobilya ürünlerinin satıldığı hepsiburada’nın “Ev-Yaşam” kategorisinde ise erkekler ve kadınların 2016 yılında satın alma tercihleri farklılık gösterdi. Erkekler ağırlıklı olarak dolap, masa, TV ünitesi gibi ana ürünler satın alırken, kadınlar ise ayakkabı kutusu, raf düzenleyici, aksesuar dolabı, askı seti gibi dolap düzenleme ve organize etme ürünlerine ilgi gösterdi.



Özel günlerde de e-ticaretten alışverişe yoğun ilgi gösterildi. 2016’nın özel gün şampiyonu ise hepsiburada’nın 25 Kasım gününe özel tek gün olarak düzenlediği “Efsane Cuma” kampanyası oldu. 2016 yılının tüm günleri içinde 25 Kasım, adet olarak en çok satış yapılan gün olurken bu günde en çok kişisel bakım ürünleri tercih edildi.







