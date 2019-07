Efsane Japon oyunu sonunda Türkiye'de!

Kısa süre önce Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da yayımlanan Langrisser Mobile, sonunda Türkiye’deki oyun severlere de Türkçe olarak açıldı. iOS ve Android platformlarında oynanabilen JRPG türündeki oyun, ilki 1991’de çıkan ve beş nesil süren Langrisser efsanesinin devamı niteliğini taşıyor.



Türkçe oyun iOS ve Android’de ücretsiz oynanabiliyor



Orijinali Masaya Games tarafından geliştirilen ve şu anda tüm hakları Extreme Co. LTD’de olan Langrisser Mobile, orijinal oyunun özelliklerini korumasıyla dikkat çekiyor. Asker türlerinin birbirlerine olan üstünlüğü, arazinin stratejiye etkisi Langrisser’dekiyle aynı kalırken, eşsiz Japon çizimleri, muhteşem dublajlar, birbirinden harika müzikler ve gelişmiş grafikler Langrisser Mobile’da bir araya geliyor.



Kahramanlar ordusunun dünyayı kurtarmak için karanlık güçlerle savaştığı epik bir hikaye içeren Langrisser Mobile, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.







Orijinal özellikleri mobilin yenilikleriyle buluşturuyor



Daha önce Atari, Gameboy ve PlayStation gibi platformlarda yer alan oyunun mobil ürümü, 2018’de hazırlanmaya başladı. Orijinal tek oyunculu özelliği koruyan oyun, mobil platformların sunduğu avantajlar ile birçok yenilikçi oynanış biçimi ve özelliği de oyunda yerini alıyor. Langrisser Mobile, sancak türü gerçek zamanlı düello savaşlarının yanı sıra, karakter ilişkilerini baz alan bağları ve yaratıcı Japon çizimlerini bir araya getirerek yepyeni bir oyun deneyimi sunuyor.



Özel Çapraz Etkinlik: Trails in the Sky!



Bu yılın ilk çeyreğinde Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelerde yayına giren Langrisser Mobile, şu an Türkçe sürümle aynı deneyimi sunuyor. Nihon Falcom'un “The Legend of Heroes” serisinin 6. oyunu olan Trails in the Sky, Langrisser’de Estelle, Joshua, Leonhardt ve Renne gibi karakterlerin bulunduğu El Sallia kıtasında bir araya geliyor ve bu özel etkinlikle kahramanların maceraları zamanın girdabında başlıyor!