Eğitimden güzelliğe her şey online oldu

Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, online hizmet talepleri kapsamında 2021 yılının ilk çeyrek verilerini inceledi. 2021 yılında yeni alınan tedbir kararlarından sonra psikolog, diyetisyen gibi birçok online özel derslere olan talepler tekrardan artışa geçti.

Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, online hizmet talepleri kapsamında 2021 yılının ilk çeyrek verilerini inceledi. Geçen sene pandeminin ilk aylarında yükselişe geçen hizmetler, yaz aylarında düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz haftalarda alınan tam kapanma tedbirleri sonrası online hizmetlere olan ilgi devam ederken, yükselen talebe rağmen fiyatların aynı seviyede kalması da dikkat çekti.

Online güzellik ve bakım hizmetleri yükselişte

Yılın ilk çeyreği boyunca online diyetisyen, psikolog ve kişisel antrenör hizmetlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. Evde geçirdiği zamanı artan ve pandemi sürecindeki belirsizlikle baş etmek isteyenler online psikolog arayışına yöneldi. Geçen seneye kıyasla 2021 yılında online psikolog talepleri %63, online diyetisyen servisleri %23, online kişisel antrenör %64, online yoga dersleri ise %22 oranında yükseldi.

Online özel derslere gösterilen büyük ilgi devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Çocuklarının eğitimine önem veren veliler, çocukları için okula yardımcı dersleri uzaktan eğitim hizmetlerini tercih etmeye başladı. Bu dönemde öğrenciler, online özel derslere ve etütlere yöneliyor. Okul dönemi olmasının da etkisiyle yılın ilk çeyreğinde online matematik dersleri %21, online fen bilimleri dersleri %105 arttı. Yabancı dile gösterilen ilgi de artarken, online olarak alınabilen Almanca özel dersleri %126, İngilizce özel dersleri %57, Fransızca dersleri ise %1187 arttı.

Pandemi devam ediyor, hobilerimiz artıyor

Pandemi dönemini evde daha verimli geçirmek isteyenler, resim yapmayı ve müzik aleti çalmayı öğrendi. Sanata eğilimin artığı gözlenirken buna paralel olarak yeni tedbirlerden sonra da aynı şekilde bateri, gitar, keman, resim, dans gibi hobiler için alınan online özel derslere olan ilginin devam ettiği gözlemleniyor. Bu kategorideki özel derslere olan talepler %71 artış göstererek hizmet alanlar için yeni hobiler kazanmanın önemli olduğunu kanıtlıyor.

Online servislerin ortalama fiyatları tam kapanmada değişmedi

Geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye yeni bir tam kapanma dönemine girmişti. Buna paralel olarak online hizmetlere olan talepler arttı ancak ders başına ortalama fiyatlar değişiklik göstermedi. Armut.com verilerine göre, online özel ders fiyatlarının listesi yapıldı.