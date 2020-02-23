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Elektrikli sefertası yok satıyor

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Murat Kolbaşı’nın yaptığı Arzum’da bu ara yok satan bir üründen bahsetmek istiyoruz. Bu ürün çıkarken Murat Kolbaşı bu kadar talep göreceğini hesaplamış mı bilmiyoruz ama elektrikli sefer tası adeta yok satıyor

Elektrikli sefertası yok satıyor
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Küçük ev aletleri alanında 1966 yılından bu yana faaliyet gösteren Arzum, 54 yıldır hemen her eve girmiş bir marka. Tabi marka kolay olunmuyor. Tasarım, kalite ve fiyat sacayağını iyi koordine etmek gerekiyor. Arzum Türkiye’de birçok ilklere imza atmış yerli bir marka. Türk malı ilk ütüyü 1967 yılında, ilk mekanik süpürgeyi 1968 yılında, ilk mutfak robotunu 1991 yılında ve ilk elektrikli cezveyi 2003 yılında üreten Arzum, 2001 yılında 3 yıl garanti uygulamasını başlatarak sektörde garanti sürelerini uzatan ilk marka olmuş. 2014 yılında da Türk kahvesinde bir devrim yaparak doğrudan fincana servis özelliğiyle bir ilk olan Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesini yurt içi ve global pazara sundu. Bugün birçok yerli kafe zincirlerinde olduğu gibi Starbucks gibi global zincirlerde de OKKA kullanılıyor. Bugün gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım, ütü olmak üzere 6 ürün kategorisinde 250'den fazla ürünüyle yılda 3 milyonu aşan satış gerçekleştiren Arzum, dünyanın 35’e yakın ülkesinde 10 milyon eve ulaşarak "dünya markası olma" yolunda ilerliyor. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Murat Kolbaşı’nın yaptığı Arzum’da bu ara yok satan bir üründen bahsetmek istiyoruz. Bu ürün çıkarken Murat Kolbaşı bu kadar talep göreceğini hesaplamış mı bilmiyoruz ama elektrikli sefer tası adeta yok satıyor. Özellikle çalışan ve sağlıklı beslenmeyi önemseyen kesim bu elektrikli sefer tasının peşinde. Evde pişirilen yemekleri ısıtma imkanı sağlayan Arzum Foodie’yi bulmak çok zor. Öyle ki piyasaya çıktığı an bitiyormuş. Tüketiciler ürünün satıldığı mağazalarda isim yazdırarak sıraya giriyormuş. Mağaza görevlileri mart ayına gün veriyormuş. Öğrendiğimize göre Arzum yönetimi de taleplere cevap verebilmek için üretimi artırmışlar.PARA DERGİSİ

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Anahtar Kelimeler:
ArzumMurat KolbaşıElektrikli Sefer Tasında Kuyruk
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