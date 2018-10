En devrimci cep telefonu Kasım'da Türkiye'de

Dual-NPU (çift ağ işleme birimi), ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, yapay zekâ destekli video özellikleri, HUAWEI SuperCharge 40W hızlı şarj ve ters yönde şarj özelliği ile Android P tabanlı EMUI 9.0 yazılımı, serinin öne çıkan ve fark yaratan özellikleri arasında yer alıyor. HUAWEI Mate 20 serisi; 6,53 inç, 6,39 inç ve 7,2 inç boyutlarındaki, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve PORSCHE DESIGN Mate 20 RS modellerinden oluşuyor.

HUAWEI Tüketici Elektroniği İş Birimi CEO’su Richard Yu, yeni Mate 20 serisini şöyle değerlendiriyor; “Ancak her kurum, her aile ve her birey dijital dünyaya eriştiğinde gerçek anlamda bir akıl ve teknoloji çağından söz edebiliriz. Akıllı telefonlar bu döneme geçişte son derece önemli bir rol oynayacak. HUAWEI Mate 20 serisi, orijinal ismiyle de uyumlu olarak kullanıcılar için zengin değer teklifleri sunan, gerçek anlamda akıllı ve güçlü piliyle birlikte uzun soluklu bir yaşam asistanı niteliğinde.”

HUAWEI Mate 20 serisinde neler var?

Kirin 980, günlük yaşamda kullandığımız yapay zekâ uygulamalarını mükemmel bir şekilde destekliyor. Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, özellikle geniş alanlara, son derece detaylı ve göz alıcı kareler yaratmak için tasarlandı. Kmeranın benzersiz makro performansıyla kullanıcılar, 2,5 cm yakınlığa kadar mükemmel sonuçlara imza atabiliyor.

Yapay zekâ destekli video özellikleriyle herkesin sinematik filmler çekebilmesi mümkün olabilecek. Sektöre öncülük edecek güçlü pil performansı, bir günden daha uzun süre aktif kullanıma imkân veriyor.

Sınıfının en iyisini sunan şarj teknolojisiyle cihazın dolumu çok kısa sürede gerçekleşiyor. HUAWEI Mate 20 Pro, ters yönde şarj özelliğinin olmasının yanı sıra, bunu kablosuz olarak da yapabiliyor.



Sektöre liderlik eden benzersiz teknoloji

7nm değerindeki Kirin 980 yonga seti, basit tabiriyle tırnak büyüklüğünde 6,9 milyar transistörü barındırıyor. Yeni HUAWEI Mate 20 serisi, 10nm yonga setlerine kıyasla 1,6 kat transistörle, AI yonga seti yüzde 20 geliştirilmiş performans ve yüzde 40 verimlilik sağlıyor.

Kirin 980, Cortex-A76 tabanlı çekirdek yapısı ile %75 daha güçlü ve %58 daha verimli ilk yonga seti olma özelliğine sahip. Kirin 980, yonga seti, iki büyük Cortex-A76 tabanlı çekirdek, iki orta boyutlu Cortex-A76 tabanlı çekirdek ve dört küçük Cortex-A55 çekirdekten oluşan, üç katmanlı yenilikçi bir mimari ile tasarlandı. Bu eşsiz mimari, geniş bir işlem yelpazesinde dahi eş zamanlı olarak olağanüstü bir performans ve verimliliğe imza atıyor.

HUAWEI Mate 20 X, tüm bunlara ek olarak grafen ve buhar odası içeren, devrim niteliğinde bir soğutma sistemine sahip. Bu gelişmiş soğutma performansı, kullanıcıların CPU ve GPU özelinde hiç sorun yaşamadan ve cihaz ısınma problemi ile karşı karşıya kalmadan, grafiksel olarak güçlü oyunları da en iyi şekilde çalıştırmasını sağlar.

Kamera ile fotoğraf çekiminde yepyeni bir soluk

HUAWEI Mate 20 Serisi piyasadaki en iyi akıllı telefon kamera sistemine sahip. Ultra geniş açı lens desteğiyle gelen üçlü Leica kamera, kullanıcılara geniş bir perspektiften çekim seçeneği sunuyor ve sinematik sonuçlara imza atmalarını sağlıyor.

Mate 20 serisinin yeni kamera sistemi, objektiften 2,5 cm uzaklığa kadar nesnelerin net görüntülerinin çekilmesine imkân veren makro özelliği ile de bir ilke imza atıyor. Cihazın ultra geniş açılı ve makro desteği sunan lens yapısı, Mate 20 serisini aynı zamanda çok yönlü bir kamera haline getiriyor.

HUAWEI Mate 20 Serisi, yapay zekâ destekli kamera moduna da sahip. Kullanıcılar bu modu kullanarak, çektikleri video içeriklerinin tonunu, doygunluğunu ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Cihaz ayrıca hazır modlara da sahip. Mate 20 serisi, görseldeki insan unsurlarını ayırarak ve etrafındaki renklerin canlılığını artırarak, kişileri daha çarpıcı bir şekilde vurgulayabiliyor. Ürünün “AI Spotlight Reel” özelliği ise klipleri otomatik olarak tanımlıyor ve 10 saniyelik bir montajı otomatik olarak üretiyor. Seri ayrıca, 16:9 oranına göre çok daha sinematik bir etki yaratan 21:9 formatını da hem fotoğraf hem de video çekimlerinde destekliyor.

Sıra dışı hızlı şarj teknolojisi

Tüm üstün özellikleri yanında tamamen verimlilik odaklı olarak tasarlanan HUAWEI Mate 20 Serisi, gün boyunca kullanıcılarını yalnız bırakmayacak pil gücüyle de dikkat çekici. HUAWEI Mate 20, 4000mAh batarya ile gelirken, HUAWEI Mate 20 Pro 4200mAh, HUAWEI Mate 20 X ise 5000mAh gücündeki bataryası ile öne çıkıyor.[1]

HUAWEI SuperCharge özelliği, 40W'a kadar yüksek hızda şarj desteği sunuyor. Örneğin HUAWEI Mate 20 Pro, 40W HUAWEI SuperCharge adaptörüne takıldığında, 30 dakikalık bir şarj esnasında yüzde 70’lik pil dolum oranına (2.940mAh'ye eşdeğer) ulaşıyor. HUAWEI’nin güvenlik açısından da en iyi şekilde dizayn ettiği hızlı şarj teknolojisinin bu alandaki standartları TÜV Rheinland tarafından da onaylandı.

HUAWEI Mate 20 Pro, HUAWEI Kablosuz Hızlı Şarj ürünü ile 15W gücünde kablosuz şarjı da destekliyor[2]. 30 dakikalık bir kablosuz şarjla batarya yaklaşık yüzde 30 oranında (1300mAh'ye eşdeğer) dolum gerçekleştirebiliyor.

Bir başka çığır açan teknoloji ise HUAWEI Mate 20 Pro'nun Kablosuz Ters Yönlü Şarj Ünitesi. Cihazın güçlü batarya kapasitesinin gerektiği durumlarda, diğer destekleyen cihazlarla da paylaşılmasına olanak tanıyan bu teknoloji, Mate 20 Pro’nun hayatı kolaylaştıran bir diğer özelliği.

EMUI 9.0 ile daha kolay

HUAWEI Mate 20 Serisi, Android P tabanlı akıllı bir işletim sistemi olan EMUI 9.0 ile geliyor. EMUI 9.0, yapay zekâ destekli kendi kendine öğrenme algoritmaları, entegre ve ayrıntılı kaynak ayırma sistemi ve yüksek düzeyde optimize edilmiş bir Android deneyimi sunuyor.EMUI 9.0, kullanıcı dostu menü yapısı ile cihaz yönetimini son derece kolay hale getiriyor. Yapay zekâ destekli uygulamalarla da tam uyum içinde çalışan EMUI 9.0, Mate 20 serisinin en efektif şekilde kullanımı için tasarlandı.

Tasarımda fütürizm etkileri

HUAWEI Mate 20 serisinin tasarımında doğal elementlerin zarafeti ön plana çıkıyor. Kavisli tasarım ergonomik kullanımı desteklerken, arka bölümdeki ikili matris kamera dizilişi Mate 20 serisine fütüristik bir görünüm kazandırıyor.

Cilalı görünüme sahip metal çerçeveler cihaza farklı bir stil katarken, arka bölümdeki hiper optik yüzey deseni yine ürünü farklı kılan detaylar arasında. Bu yüzey aynı zamanda parmak izi kirliliğine yol açmayan yapısıyla da telefonun sürekli olarak temiz bir görünüme sahip olmasını da sağlıyor. Bu özel doku serinin Türkiye’de de satışa sunulacak Midnight Blue modelinde yer alıyor. HUAWEI Mate 20 serisi akıllı telefonların Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.