En iyi dijital banka ödülünü aldı

Türkiye İş Bankası, uluslararası çapta finans ve bankacılık alanındaki en itibarlı yayınlardan biri olan Euromoney’nin düzenlediği Awards for Excellence ödüllerinde, Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyi dijital bankası (Central and Eastern Europe’s (CEE) Best Digital Bank) ödülüne layık görüldü.

Londra’da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle aldı. Sezgin Lüle, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, her geçen gün artan bir ivmeyle hızlanan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olan, rutin alışkanlıkları ve beklentileri değiştiren dijitalleşmenin, bankacılık sektörü de dâhil tüm alanları etkilediğini; müşterilerin artık her an ve her yerde ulaşabileceği en kolay hizmeti aradığını ifade etti.

Bankacılık sektöründe de müşterilere beklentileri doğrultusunda kusursuz bir deneyim sunmak ve baştan sona dijitalleşmiş en sade süreçleri sağlamak adına uzun süredir önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Lüle, şöyle dedi: “Finans gibi hızla değişen koşullara ve müşteri taleplerine uyum sağlama konusunda son derece dinamik bir sektörde biz de ‘Geleceğin Bankası’ olma vizyonumuz çerçevesinde teknolojiye yatırım yapmaya ve süreçlerimizi dijitalleştirerek müşterilerimize en kolay, en hızlı ve en güvenli deneyimleri sunmaya devam ediyoruz. Görünmez bankacılık alanındaki yaklaşımımız, müşterilerimize ihtiyaç duydukları anda, bulundukları ve çözüm aradıkları temas noktalarında sürtünmesiz bir deneyim sunmak.”

İşCep’in kullanıcı sayısı 10,5 milyonu aştı, dijital işlemlerin oranı yüzde 95’in üzerinde

Sezgin Lüle, 2022 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Bankanın mobil bankacılık uygulaması İşCep’in kullanıcı sayısının 10,5 milyonu aştığını, dijital işlemlerin tüm işlemlere oranının yüzde 95’in üzerinde seyrettiğini, bunun yüzde 75’ini mobil bankacılık kanalının oluşturduğunu söyledi.

Müşterilerin her birine özel kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimi sunabilmek adına şu anda 567 fonksiyonu bulunan İşCep’i sürekli geliştirdiklerini vurgulayan Lüle, “Yapay zeka destekli sanal asistanımız Maxi, sahip olduğu 450 farklı yetenekle 2022 yılının altıncı ayı itibarıyla 7 milyon kullanıcıyla 53 milyon diyalog kurdu. Robotik süreç otomasyonu ile 596 süreci otomatize ederek 2022 yılında yaklaşık 27 milyon işlem, 69 milyon bildirim ve 29 milyon sorgunun bu şekilde yapılmasını sağladık. Maksimum Mobil’i tüm kart yönetimi hizmetlerinin yapılabildiği bir banka cüzdanı olmasının ötesinde, dijitalde uçtan uca satın alma deneyimi sunan bir bakış açısı ile geliştirerek e-ticaret alanındaki yetkinliklerimizi Pazarama ile kapsayıcı, kaliteli ve yenilikçi bir ekosisteme dönüştürdük” dedi.