En Yeni İnovasyonlarıyla PC Güvenliğini Geliştiriyor

HP Inc., kurumlara ve uzaktan çalışan iş gücüne eksiksiz bir tehdit koruması sağlamak için gelişmiş güvenlik çözümlerini duyurarak, PC güvenliğindeki liderliğinin bir kere daha altını çizdi. Yeni çözümler arasında HP Pro Security Edition, HP Proactive Security ve HP Sure Click Enterprise yer alıyor.



Güvenlik tehditleri her gün gelişmeye ve şirketlerin işlerini aksatmaya devam ediyor. Uzaktan çalışanların sayısının da artmasıyla evden çalışmanın getirdiği risklerin farkında olmak çok önemli. Araştırmalara göre home office'lerde kullanılan yönlendiricilerin (router) yüzde 80'ini potansiyel siber saldırılara açık. E-postalar da aynı zamanda çok büyük risk teşkil ediyor. PC bulaşmalarının yüzde 90'ı e-postalardaki eklentiler üzerinden gerçekleşiyor ve güvenlik açıklarının yüzde 96'sı da aylar sonra fark ediliyor.



HP Inc. Kişisel Sistemler Başkanı Alex Cho, konuyla ilgili şunları söyledi: “Günümüzde PC'ler daha önce hiç olmadığı kadar önemli ve güvenlik de en büyük endişelerden birisi olarak öne çıkıyor. Siber tehditlerin de büyümesiyle sistemleri koruyabilen, tehditleri tespit edebilen ve iyileştirebilen bir güvenlik çözümüne daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Büyümekte olan işletmelerden büyük şirketlere kadar her kuruma, gelişen siber güvenlik tehditlerine karşı daha güvenli bir gelecek sunmak için yeni çözümlerimizde bulutu, yapay zekayı ve donanımla güçlendirilmiş güvenlik teknolojilerini birleştiriyoruz.”



KOBİ'ler için HP Pro Security

HP, KOBİ'lere otomatik, basit, çevik ve kurumsal seviyede güvenlik sunmak için donanımla güçlendirilmiş dahili PC güvenlik çözümlerini artırıyor. HP Pro Security Edition, Windows 10 PC'lerde dünyanın en gelişmiş uygulama ayırma ve derin öğrenim uç nokta koruması sunarak KOBİ müşterileri için tasarlanmış kurumsal seviye güvenlik imkanı sağlıyor. Güvenlik ürünleri arasında derin öğrenim özelliklerine sahip yapay zeka temelli koruma çözümü olan HP Sure Sense Pro ve tarayıcı, dosyalar ve uygulamalarda ayırma koruması sunan HP Sure Click Pro yer alıyor.



Sürekli bağlı olan ve yazılımları güncelleyen derin öğrenim özelliğine sahip bir buluttan güç alan HP Sure Click ve HP Sure Sense çözümlerinin gelişmiş versiyonları, bir araya geldiğinde birbirlerini tamamlayarak tehditleri ayrıştırıyor ve uygulamanın sağlığını takip ediyor. Böylece farklı alanlardan gelebilecek birçok kötü amaçlı yazılımı kullanan tehditlere karşı kapalı döngü bir koruma oluşturuluyor. Bu eksiksiz tehdit koruma çözümü, bilinen ve bilinmeyen tüm siber saldırılara karşı koruma sağladığı gibi geleneksel anti virüs çözümlerinin tespit edemediği tehditlerle savaşabiliyor.



Orta Büyüklükteki İşletmeler için Yönetilen Güvenlik Hizmeti

Dünyanın en gelişmiş uç nokta güvenliğini sunan HP Proactive Security, korumayı ilk öncelik haline getirerek KOBİ'lerin kullanım alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik yapmasını gerektirmeden veya BT iş yükünü artırmadan siber saldırılara karşı koruma sağlıyor. Bu hizmet, deneyimli HP siber güvenlik uzmanları tarafından görüntüleniyor ve yönetiliyor. Şirket verisi ve cihazları da birçok proaktif koruma katmanı tarafından korunuyor, gelişmiş derin öğrenim teknolojisi uygulanıyor, uç noktaları korumak ve riski azaltmak için de ayırma teknolojileri kullanılıyor.



Cihazların koruma durumu üzerinde bütüncül bir görüntü sunan bu hizmet çözümü aynı zamanda basit bir ekran üzerinden erişilebilen HP TechPulse üzerinden teşebbüs edilen ve engellenen saldırıların detaylı bilgilerini de gösteriyor. Böylece şirketler, her yerden güvenle çalışma imkanına sahip oluyor.



Kurumlar İçin Sınıfının En İyi Güvenliği

Kurumlar ve devlet daireleri için tasarlanan HP Sure Click Enterprise, dünyanın en güvenli uç nokta uygulama ayırma ve sınırlama çözümü olarak kurumların uç noktalarını en gelişmiş saldırganlara karşı korurken güvenlik ekiplerine de detaylı ve gerçek zamanlı tehdit istihbaratı sağlıyor. Bu çözüm aynı zamanda müşterilerin görev düzeyinde ayırma yapmasını ve kalıcı olmayan sanal makinelerle çalıştığı zaman boyunca koruma sağlayarak, ağdaki ve ağ dışındaki tüm kullanıcıları ihlale, ısrarlı saldırılara, yanal harekete ve veri sızmasına karşı koruyor.



Tüm Windows 8 ve 10 cihazlarını destekliyen HP Sure Click Enterprise, tüm siber güvenlik birimlerini artan hedefli ve yıkıcı saldırılara karşı güçlendirirken, karmaşıklığı da azaltıyor. Ayrıca kullanıcının bilgilerini oltalama saldırılarına karşı koruma ve buluttan güç alan otomatik tehdit analitiği gibi ek özelliklerle birlikte geliyor. Gelişmiş ilke ve tehdit yönetimi sayesinde şirket içi sunucu üzerinden veya HP'nin ISO 27001/ SOC2 tip II akreditasyona sahip bulutunda barınan hizmetleri üzerinden büyük ölçekli hizmete alımları da destekliyor.



HP Sure Click Pro Ücretsiz Olarak İndirilebiliyor

HP, siber güvenliği özellikle evden çalışan müşteriler ve son kullanıcılar için en yüksek seviyeye çıkararak günümüzün çalışanlarını desteklemeye devam ediyor. HP, bu kapsamda kullanıcıları web, e-posta ve belge üzerinden gerçekleşen güvenlik tehditlerine karşı korumak için HP Sure Click Pro'yu HP markalı olan ve olmayan tüm Windows 10 PC'lerine 30 Eylül'e kadar ücretsiz olarak sunuyor. HP Sure Click Pro, Word ve Excel dosyalarını ayrı bir konteyner içerisinde düzenleme gibi ek özelliklerle mevcut HP Sure Click'i güçlendiriyor.



Erişilebilirlik

HP Pro Security Edition'ın 2020'nin yaz aylarında satın alınacak seçili HP Elite PC'lerinde yer alması hedefleniyor.

HP Proactive Security, şu anda pilot aşamasında seçili müşterilerin erişimine açıldı ve Nisan 2020'de dünya çapında tüm müşterilerin ve iş ortaklarının erişimine açılması planlanıyor.

HP Sure Click Enterprise'ın Mayıs 2020'de erişime açılması planlanıyor.

HP Sure Click Pro tüm HP ve HP olmayan cihazlara 30 Eylül'e kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.



HP Security hakkında daha fazla bilgi, https://www.hp.com/SecurityCenter bağlantısında yer alıyor.