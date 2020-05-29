Endişeli aileler TikTok’u harekete geçirdi

TikTok’un çocuk kullanıcıları için güvenli ve pozitif bir ortam sağlamanın taahhüdü olan #İştebenimailem adlı kampanya; yeni güvenlik özelliklerinden geniş topluluk kurallarına kadar birçok öğeyi bünyesinde barındırıyor. Kampanyada tanıtılan Aile Eşleşmesi Modu özelliği, kullanıcılarını evlerinde ailece kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyor ve platformun yeni tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliğine dair ipuçları sunuyor.

TikTok’u evlerine kabul eden aileler; uygulama üzerinden yaratıcılıklarını sergilerken, topluluk kuralları ve özellikleri de kullanarak çevrimiçi güvenliği deneyimliyor. Bu deneyimin önemli olduğunu bilen TikTok’un kısa süre önce tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliği, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlıyor. Aile Eşleştirme Modu, ebeveynin TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlıyor ve ekran süresi yönetimi, kısıtlı mod ve doğrudan mesajlar üzerinde düzenlemelar yapmasını sağlıyor.

Çağla Şikel, Ece Erken ve pek çok isim kampanyada

Şimdiye kadar 178 milyonun üzerinde görüntüleme alan #İşteBenimAilem kampanyası, karantina sırasında eğlenmek için TikTok'a katılan ünlülerin dikkatini çekti. Çevrimiçi güvenliğin öneminin farkında olan ünlüler, dijital okuryazarlığı teşvik eden TikTok’u desteklediklerini kampanyaya katılarak gösteriyorlar. Oyuncu, manken ve televizyon sunucusu Çağla Şikel, çocuklarıyla birlikte bir video paylaşırken; TV sunucusu ve oyuncu Ece Erken de oğluyla birlikte havuz kenarında dans ederken paylaştığı videoyla kampanyaya katılanlar arasında.

Kampanyanın bir parçası olarak, çocuklar için çevrimiçi güvenlik konusunda uzman psikolog Dr.Yavuz Samur ve teknoloji dünyasının sevilen fenomenlerinden Ekin Kollama da 'Aile Eşleştirme Modu' özelliklerini tanıtan videolar paylaştılar.