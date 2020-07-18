Epson, BM'nin Akıllı Şehirler Programı’na ortak oldu

Epson, Alesund Futurelab ile birlikte Birleşmiş Milletler’in (BM) teknoloji kullanımını artırmayı amaçlayan uygulama programının bir parçası olan ‘Akıllı Sürdürülebilir Şehirler için Birleşik Uygulama Programı’nın (U4SSC) teknoloji ortağı olarak anlaşma imzaladı. Alesund Futurelab, Norveç’in Alesund takımadaları kıyısında yer alırken akademi, kamu sektörü, sanayi ve ticarette disiplinlerarası bir ortak ağı ifade ediyor. Alesund Futurelab, sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak ve dünya çapında daha akıllı şehirlerin oluşturulması için dijital bir iş birliği platformu olarak kuruldu.

Otonom gemiler izleniyor

Küresel teknoloji şirketi Epson, Norveç Denizcilik Yetkinlik Merkezi'ni (NMK) desteklemek için Epson teknolojisini kullanan Campus Alesund'daki Offshore Simulator Center (OSC) ile yakın bir şekilde çalışıyor. NMK'da kullanılan Epson lazer projektörler, sanal toplantı alanlarının oluşturulması, nakliye trafiğini gerçek zamanlı olarak izlemek ve küresel denizcilik endüstrisinin geleceğini şekillendirmek amacıyla otonom gemiler için kontrol odalarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere daha akıllı çözümlerin geliştirilmesinde kilit bir rol oynuyor.

Afet kurtarma senaryoları

NMK'nın nakliye simülatöründe kullanılan Epson uzmanlığı ve görselleştirme teknolojisi, yeni yol yapımına gerek kalmadan müdahale sürelerini azaltmak için yangın ve kurtarma hizmetleri senaryoları da dâhil olmak üzere diğer acil durum planlamalarına uygulanıyor. Bu görselleştirme aracı, BM'nin dünyadaki tüm şehirler için kentsel gelişimi simüle etmesi amacıyla resmi bir araç haline geldi.

‘Akıllı çözümler üretecek’

Epson Europe Sürdürülebilirlik ve KSS Direktörü Henning Ohlsson konuyla ilgili şöyle konuşuyor: “Bu toplumsal dönüşüm projesine davet edilmekten onur duyuyoruz. U4SSC uygulama programı, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin ve toplumların BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini eylemlere ve sonuçlara dönüştürmesine yardımcı olacak. 2020 yılında, program yerel kalkınma için sağlam bir çerçeve oluşturmak amacıyla aktif olarak çalışacak ve dünyadaki şehirler ve topluluklar için daha akıllı çözümler sunmak üzere mevcut en iyi teknolojiyi kullanacak. Epson, U4SSC ile ortaklık yoluyla, şehirlerin sürdürülebilir ve akıllı çözümler bulmak için bilgi ve güçlerini paylaştıkları küresel bir ağa katılacak.”

Alesund Future Lab Genel Müdürü Marielle Furnes Mannseth ise şunları söyledi: “Epson programa önemli bir katkı sunuyor. Alesund Future Lab, dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden birini bilgi teknolojileri iş ortağı olarak sürece dahil etmekten mutluluk duyuyor. Gelecekte BM akıllı şehirleri için yeni teknoloji çözümleri geliştirmek üzere Epson ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Epson Hakkında:

Global, lider bir teknoloji şirketi olarak Epson, bilgiyi verimli teknolojilerle birleştirerek insanların hayatında vazgeçilmez olmayı hedeflemektedir. Şirket, mürekkep püskürtmeli baskı teknolojilerinin yanı sıra, görsel iletişim, giyilebilir ve robotik teknolojilerdeki yenilikleri insan hayatına adapte etmeye odaklanmaktadır. Epson ayrıca Birleşmiş Milletler’in kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir bir toplum üzerine yaptığı çalışmaların ve katkılarının büyük gururunu taşımaktadır. Japonya merkezli Seiko Epson Corporation liderliğindeki Epson Grup, yıllık 1 trilyon JPY’den fazla satış gerçekleştirmektedir.