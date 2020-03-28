Esnafa sosyal medya desteği

İnternetten alışverişin yoğunlaştığı izole yaşam koşullarında, küçük esnafın bu zorlu dönemi daha rahat atlatması için hizmet ve uygulamalarında bazı düzenlemelere giden iyzico, #KüçükEsnafınYanındayız etiketiyle sosyal medyada kampanya başlattı.

Koronavirüs (Covid-19) salgının dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına aldığı bugünlerde, finans teknolojileri alanında kullanıcı odaklı çözümler üreten iyzico, #KüçükEsnafınYanındayız çağrısıyla başlattığı kampanya ve hayata geçirdiği düzenlemelerle üye işyerlerine destek oluyor. Tüketicilerin daha çok internet üzerinden alışveriş yaptığı bu dönemde, özellikle gündelik ihtiyaçların yerel ürünler satan e-ticaret sitelerinden karşılanması için çağrıda bulunan iyzico, aynı zamanda üye iş yerlerinin blokaj süresini de düşürerek bu olağanüstü dönemde de tüm teknolojik alt yapısı ve desteğiyle küçük esnafın yanında olduğunu gösteriyor.

Esnafın finansal sürecini yürütmesine destek

iyzico’nun başlattığı #KüçükEsnafınYanındayız kampanyası sayesinde ihtiyaçlarını online olarak karşılamayı tercih edenler, farklı avantajlar sunan iyzico üye işyerlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Kitap, kahve, sağlıklı beslenme, organik ürün ve evcil hayvan ürünleri gibi birçok farklı kategoride online satış yapan küçük esnafın bu kampanyayla birlikte, evde kalınan bu dönemde daha fazla tüketiciye ulaşması hedefleniyor.

E-ticaret hacminin arttığı bu dönemde online alışverişe duyulan endişelere karşı iyzico, tüketicileri Korumalı Alışveriş hizmetiyle koruyor. “Ödemem güvende mi, ya satıcıya ulaşamazsam” gibi endişelere karşı güvenli alışveriş deneyimini artıran iyzico Korumalı Alışveriş özelliği sayesinde online satıcıların yeni müşteriler kazanması ve sadık müşteri kitlesini artırması da mümkün oluyor. Ödeme anından teslimata kadar tüm aşamalarda tüketicilere sunulan destekle online satıcıların operasyonel yükü de azalmış oluyor.

iyzico ayrıca herkesin evine olduğu bu zor izole günlerde, üye iş yerlerinin finansal süreçlerini daha emin yürütebilmesi için ödeme süresini 21 günden 2 güne düşürdü. Bu değişiklik sayesinde, tüm haftalık satışların ödemeleri, takip eden çarşamba günü esnafın hesabında oluyor. Bu değişiklikle pazartesiden pazara aldığı tüm ödemeleri çarşamba günü hesabında görebilecek olan küçük esnafın, koronavirüs salgınının yarattığı finansal olumsuzluklardan daha az etkilenmesi hedefleniyor.

“Bu zor dönemde esnafa can suyu olmak bizim için onur”

Ülke ekonomisinin bu zor günleri en az hasarla atlatmasını umduklarını söyleyen iyzico PayU Türkiye CEO’su Barbaros Özbugutu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “iyzico olarak, içinde bulunduğumuz bu zor koşullarda müşterisini zor durumda bırakmamak için çalışan esnafımızı desteklemeyi görevimiz kabul ediyoruz. Bunun için esnafa can suyu olmak istedik ve ödeme blokaj süresini 2 güne düşürdük. Esnafa katkıda bulunurken, evlerine kapanmak zorunda kalan tüketicinin de, temel ihtiyaçlar noktasında çözüm sunan küçük esnafa daha rahat ulaşabilmesini çok önemli. Bunun için de sosyal medya başlattığımız #KüçükEsnafınYayındayız kampanyası ile beraber, alışverişlerini internetten yapan tüketicilerin yerel satıcılara kolaylıkla ulaşmasını hedefliyoruz. Bu zor günlerin en az hasarla atlatılabilmesini ve ekonominin denge kaybetmemesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.