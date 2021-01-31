Evde kaldık teknolojiye yüklendik bilgisayar satışı patladı

Boğaziçi Holding iştiraklerinden Boğaziçi Bilgisayar, 2020 yılına ait bilgisayar satış rakamlarını açıkladı. Bilgisayar satışları (masaüstü, dizüstü, ‘All in One’) 2019’a göre yüzde 40 oranında artarak 2,2 milyon adede yükseldi. Pandemi yılında bu rakama ek olarak 710 bin adet tablet satışı gerçekleşti. Oyun bilgisayarlarındaki satış rakamları ise yüzde 100 oranında arttı.

Dünyanın sağlık, sosyal hayat ve ekonomik anlamda dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını milyarlarca insanın evlerine kapanmasına neden oldu. Salgının hem iş hem de gündelik hayatı yeniden tasarlaması bilgisayar satışlarına olumlu yansıdı. Boğaziçi Holding iştiraki Boğaziçi Bilgisayar, Türkiye’de geçtiğimiz yıl 2,2 milyon adet bilgisayar satışı gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakam, masaüstü, dizüstü ve ‘Allin One’ tipi bilgisayarları kapsıyor. Rapora göre, bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 2 milyon sınırını aşan bilgisayar satışlarının yanında tablet satışlarında yüzde 140’lık artış kaydedildi ve satış adedi 710 bine ulaştı. Bilgisayar satışlarıdünya genelinde geride bıraktığımız yılda, 2019’a göre 40 milyon adet arttı ve 300 milyon adede ulaştı.

“BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ 27 MİLYAR DOLAR”

2020 rakamlarını değerlendiren Boğaziçi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu şu ifadeleri kullandı: “Dünyada bilgi ve iletişim sektörünün hacimsel büyüklüğü 5 trilyon dolar. Türkiye’deki büyüklük ise 27 milyar dolarseviyesinde. Ülkemizin bu büyük pastadan en az yüzde 1 pay alması gerektiğini düşünürsek önümüzde mesafe kat etmemiz gereken ciddi bir yol var. Türkiye’nin bilgi ve iletişim sektöründe ciddi bir potansiyeli var. Dünya teknoloji devleri ülkemizde yatırıma geliyor. Bu önemli bir gösterge. Pandemidönemi ile birlikte, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma artık hayatımızın bir parçası oldu. Buna bağlı olarak özellikle taşınabilir bilgisayarlardaki satışlar yüzde 65 oranında arttı.Sadece iş bilgisayarlarında değil, oyun bilgisayarlarındaki artış da geçen yıla oranla yüzde 100 oranında oldu. Bu arada uzaktan eğitim için tabletlere de talep arttı ve tablet pazarı hem daha ucuz ve ulaşılabilir olduğundan daha çok satıldı. Tablet pazarı 2020’yi yüzde 140’lık artışla 710 bin adet satışla kapattı. Evlerimizi ve ofislerimizi bir anlamda eğitim alanlarımız yaptığımızdan ötürü yazıcı, monitör gibi çevre birimlerinde de artış oldu.”

GÜNLÜK İNTERNETTE KALMA SÜRESİ 6 SAATE ULAŞTI

Boğaziçi Bilgisayar’ın 2020 raporuna göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl kişi başına internette kalma süresi ortalama 6 saat olarak hesaplandı. Teknoloji mağazaları salgından önce toplam satışların yüzde 70’inin gerçekleştiği mecralardı. 2020’nin ilk yarısında AVM’lerin ve cadde mağazalarının salgın nedeniyle kapanmasıyla toplam satışların yüzde 60-70’lik bölümü online mecralar üzerinden sağlandı. Yılın ikinci yarısında ise yeni normale dönüşle birlikte satış kanalları yüzde 50 fiziksel, yüzde 50 online mağazalar olarak şekillendi.