Ezber bozmaya geliyor

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektöre öncülük eden Anadolu Sigorta, yeni nesil dijital sigortacılık servisi “juno” mobil uygulaması ile tüketicilerine yeni bir deneyim sunmaya başladı. Sigorta ürünlerini şeffaf, anlaşılır ve samimi bir dil ile tüketicilere ulaştırmayı hedefleyen “juno”da tüm iş süreçleri uçtan uca dijital ortamda gerçekleşecek. Klasik sigortacılık terimlerinin minimum seviyede kullanıldığı “juno”, dijitale yatkın yeni nesle hitap ederken, kullanım kolaylığı ve deneyimi ön plana çıkaran ergonomik, eğlenceli ve anlaşılır bir dil sunma özellikleriyle de dikkat çekiyor.

“juno”nun sunduğu ilk sigorta servisi “Kırılır Mırılır”, kullanıcıların cep telefonlarını, uygulama üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri yaklaşık 1 dakika süren interaktif test sonucunda, ekran kırılmalarına karşı çok uygun ücretlerle güvence altına almalarını sağlıyor. Hasar oluşması durumunda tüketiciyi korumayı amaçlayan bir dizi önlem planı da eklenecek olan uygulamada, kullanıcılar iletişim dilinden servis sürelerine kadar birçok farklı hizmet alabilecekler. Hasar bildirimlerini “juno” çağrı merkezine ulaşarak ve kısa süre içinde de tamamen dijital ortamda yapılabilecekler. Özel bir kurye tarafından, aynı gün içinde kullanıcının bulunduğu konuma gelinerek alınan arızalı telefon; ekran ve kapsam dahilindeki tüm parçaları orijinalleriyle değiştirilerek tamir edildikten sonra, kullanıcıya yine istediği konumda teslim ediliyor. Bu sayede de kullanıcı ile “juno” arasında organik bir bağ kurulması hedefleniyor. İkinci el cihazları da sigortalayan uygulama sayesinde, cihazın sigortalanabilirliği; kullanıcı poliçe ödemesini yapmadan önce, cihaz ekranının hasar durumunu tespit eden altyapı sayesinde belli olduğu için, vakit kayıpları da önlenmiş oluyor. Ayrıca “juno” uygulamasını kullanarak ürün satın alan kullanıcıların adreslerine birbirinden cazip ve kullanışlı hediye paketleri gönderiliyor.

Uygulamanın ilk etapta İstanbul’da tüm bölgelerde hizmet vereceğini, önümüzdeki dönemde ise tüm Türkiye’ye yayılma planları bulunduğunu dile getiren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez: “Bugüne kadar müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, sektöre örnek olacak birçok proje ve uygulama hayata geçirdik. “juno” ile bu uygulamalarımıza bir yenisini eklemenin heyecanı içindeyiz. Anadolu Sigorta olarak araştırmalarımız ve gözlemlerimiz, sigorta ürünlerinin 18-35 yaş arası tüketicilere çok fazla hitap etmediğini gösteriyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak, “juno” ile bu kitlenin de önceliklerine odaklandık. Bu doğrultuda, kullanılan iletişim dilinden, özel kurye hizmetine kadar en mükemmel müşteri deneyimini ve en güçlü teknolojik alt yapıyı sunma hedefiyle yola çıktık. “juno”, sadece cep telefonu ekran kırılmasına karşı koruma hizmetiyle sınırlı kalmayacak, önümüzdeki günlerde “juno”yu evcil hayvanlar, insan sağlığı ve klasik sigortacılıktan çok farklı, ezber bozan diğer servisler ile dezenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu servisin Anadolu Sigorta içinde ayrı bir StartUp gibi konumlandığını belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, “Gelişimin ve dijitalleşmenin sonu yok. Bu sonsuz yolculukta yüz yıllık tecrübemiz ve inovatif bakış açımızla yürüyebilmenin şansını derinden hissediyoruz. “juno”, bizim için sigortacılık tecrübemizi genç nesile aktarmada güzel bir uygulama fırsatı oldu ”dedi.

Uygun fiyat tercihli alternatiflere göre yıllık veya aylık olarak ödenebilen “Kırılır Mırılır” da avantajlı kampanyalar, birbirinden cazip ve kullanışlı promosyonlar da kullanıcılarını bekliyor olacak. Ayrıca servisi satın alarak “Juno”lu olanlara Getir’den 20 TL hediye çeki veriliyor. Uygulama AppStore, AppGallery veya GooglePlay’den indirilebiliyor.