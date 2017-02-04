!f Yarın'la sanal gerçeklik İstanbul'da Seyircilere, sanal gerçeklik ve interaktif hikâyeler deneyimleme imkanı veren !f Yarın, 17-26 Şubat tarihlerinde Bomontiada Alt Sanat Mekânı'nda.

Başak Berber yazıyor - Samsung Electronics, 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında, sanal gerçeklik ve interaktif hikâyeler sergisi !f Yarın’ın resmi sporsoru oldu.



Konu hakkında açıklama yapan Samsung Electronics Ürün Pazarlama Kıdemli Müdürü Burak Destici, “ Geleceğin teknolojilerine yön veren bir şirket olarak, sanal gerçeklik ile sinema sanatını bir araya getiriyoruz. Tüketicilerin beğenisine sunduğumuz Samsung Gear VR, sağladığı 360 derece panoramik görüş imkanı ile sanal dünyanın kapılarını büyüleyici bir gerçeklikle açıyor” şeklinde konuştu.



Yılın en iddialı işleri !f Yarın’da



Küratörlüğünü yönetmen ve sanal gerçeklik dünyasının yön belirleyici merkezlerinden MIT Media Lab araştırmacılarından Deniz Tortum’un üstlendiği Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi’nde son yılların en iddialı 13 eseri bir araya geliyor.



Sinemaseverler; “Ben, Philip” ile bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in suretinin kullanarak yarattıldığı Phil adlı “Android”in gözünden geleceğe bakabilecek. Felluce’de sokaklarında çekilmiş ilk 360 derece VR deneyimi olan “Felluce Kuşatması”nı izleyebilecek. “Göçebeler” ile göçebe toplulukların günlük yaşamlarına tanıklık edebilecek. “Hayvanların Gözünden” ile ormandaki 4 farklı canlı türünün gözünden ormanları keşfedebilecek ve daha nice yenilikçi sinema eserini Samsung Gear VR sanal gerçeklik deneyimi ile izleyebilecek.

