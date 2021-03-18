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facebook ve instagram'ın püf noktalarını anlattı

KTO) Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nabat Garakhanova, dijitali anlattığı kitabında sosyal medyada nasıl marka olunacağının ipuçlarını verdi. Garakhanova, facebook ve instagram yönetimi hakkında da bilinmeyeler hakkında açıklamada bulundu.

facebook ve instagram'ın püf noktalarını anlattı

Konya Ticaret Odası (KTO Karatay Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan #dijitalekalptenbağlı marka isimli kitabın yazarı Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, dijitalde nasıl marka olunacağına dair bilgiler paylaştı. Garakhanova, “Dijitalleşmenin etkilerini her sektörde hissediyoruz. Bunlardan biri de eğitim alanında. Üniversitemiz 2017 yılında dijital altyapısını oluşturan ilk üniversite oldu. Türkiye’nin ilk dijital üniversitesi, bu sayede online eğitimi çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Biz de buradan hareketle herkesin dijitali doğru öğrenmesi adına #dijitalekalptenbağlı marka isimli kitabımızı yazdık.” derken, kitabın karekod uygulamasıyla hem dijital hem de geleneksel özellik taşıdığını ve dijital medyada okuma süreleri gözetilerek kitabın yazım kurgusunun yapıldığını sözlerine ekliyor. Yeni neslin artık bir şey alırken dijitalde çok fazla araştırma yaptığını ve ürünün satılabilmesi için internette marka olmasının önemine dikkat çeken Dr. Nabat Garakhanova, dijitalde marka olmak isteyenlere, özellikle Türkiye’de en çok kullanılan facebook ve instagram hesap yönetimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor:

Dijital bir marka en başta güven vermelidir.

İnternette özellikle de sosyal medyada paylaşımlarınıza dikkat edin. Gelen mesajların hepsine mutlaka cevap verin.

Proje yönetimi yapın. Dijital stratejinizi oluşturun ve bu stratejiyi uygulayın.

Müşterilerinizle sürekli iletişim halinde olun.

Facebook’ta takipçi sayınız artıkça erişim oranlarınız düşer. 10 bin kullanıcılı bir sayfanın organik erişim oranı yüzde 8,80 iken 100 bin kullanıcı bir sayfanın erişim oranı yüzde 3,51’dir.

Kullanıcıların Facebook’ta geçirdiği ortalama süre 30 dakikadır.

Paylaşımlarınız için maksimum 2 veya 3 cümleden oluşan metinler oluşturun ve paylaşımlarınızı her zaman işletmenizle alakalı görsellerle destekleyin.

İnsan yüzü olan fotoğraflar Instagram’da yüzde 38 oranında daha çok beğeni almaktadır.

Etiket kullanarak paylaşılan fotoğraflar ve vidolar, etiket kullanılmadan paylaşılan içeriklere göre yüzde 12,6 oranında daha fazla etkileşim almaktadır. Ayrıca Instagram gönderilerinde 5-7 etiket kullanımı etkileşimi arttırırken, 7’den fazla etiket kullanımı etkileşimi kısıtlamaktadır.

Lokasyon bildirimi yapılan fotoğraflar Instagram’da yüzde 79 oranında daha fazla etkileşim alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
DR. NABAT GARAKHANOVASOSYAL MEDYADA MARKA OLMANIN İPUÇLARI
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