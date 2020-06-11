Facebook’tan çocuklara özel mesaj uygulaması

Facebook’un çevrimiçi güvenlik, çocuk gelişimi ve medya uzmanlarından oluşan Gençlik Danışmanları (Youth Advisors) ekibinin geliştirdiği Messenger Kids ilk kez 2017 yılında, çocuklarının arkadaşları ve aile bireyleriyle eğlenceli ve kontrollü bir ortamda bağlantı kurmasını isteyen ebeveynlere yönelik bir platform olarak faaliyete geçti.

Ebeveyn kontrolü özelliklerinin ön planda olduğu, ancak Türkiye’deki çocuklara çevrimiçi ortamda nasıl bilinçli bir şekilde bağlantı kurabileceklerini de göstermeyi hedefleyen bir hizmet sunmak isteyen Facebook, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol’a danışarak Messenger Kids’in Türkiye lansmanı öncesinde Ulukol başkanlığında bir ebeveyn yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Çevrimiçi Güvenlik Politikaları Başkanı Sylvia Musalagani’nin de katıldığı toplantıda ebeveynlerin uygulama ile ilgili görüşleri, soruları ve endişeleri dinlendi.

Musalagani’nin uygulamanın sadece yakın arkadaşlar, aile bireyleri ve ebeveynlerin onayladığı kişilerle etkileşime izin verdiği ve uygulamada reklamların yer almayacağı yönündeki açıklaması Türkiye’deki ebeveynler tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılanırken, ebeveynlere çocuklarının uygulamayı hangi günlerde ve saat aralıklarında kullanabileceğini belirleme fırsatı sunan Uyku Modu da büyük ilgi gördü.

“Çocukların yaşlarına uygun iletişim”

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Kendisinin de bir ebeveyn olduğunu belirterek, “Çocuklarım çevrimiçi ortamda arkadaşlarıyla bağlantı kurarken ve iyi zaman geçirirken onların güvenliğinden endişe duymamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, çocuklara güvenli, yaşlarına uygun ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken aynı zamanda öğrenebilecekleri ve dijital dayanıklıklarını ve dijital vatandaşlıklarını geliştirebilecekleri bir alan sunmayı hedefleyen Messenger Kids’i Facebook olarak Türkiye’de hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” sözlerini kullandı.

Facebook, önümüzdeki dönemde de Türk ebeveynleri, eğitmenleri ve çocukları çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık konularında eğitmeye, bu konularda daha fazla Türkçe kaynak

sunmaya ve 2017’de Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Kontrol Bende programıyla çevrimiçi güvenlik eğitimleri vermeye devam edeceğini belirtti.