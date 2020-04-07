Fasulye benzeri bir tasarımla geliyor

Bildiğiniz gibi Samsung önümüzdeki aylar Note serisinin yeni modeli Galaxy Note 20 ile karşımıza çıkacak. Galaxy Note 20 ile birlikte Samsung’un yeni kablosuz kulaklıklarını da tanıtması bekleniyordu. Bugün ortaya çıkan sızıntılar bu yeni kulaklığın nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Fasulye benzeri bir tasarıma geçiş yapacak olan Samsung, bu sayede daha fazla ergonomi sunmayı hedefliyor. Tam anlamıyla Kulakiçi yapıda olmayacak olan bu kulaklık, kucağa tam oturması ile hem ses izolasyonu sağlayacak hem de kulak içine girmediği için uzun kullanımda kulakta ağrıya neden olmayacak.

Kulaklığın mikrofonlarının ses sürücülerinin hemen yanına konumlandırılması bekleniyor. Yine Android ve iOS ile uyumlu olacak olan bu kulaklıkların 169 dolar fiyat seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Galaxy Note 20‘yi ön sipariş ile alanlara hediye olarak verileceği söylenen bu kulaklıkların her kulak yapısına uygun olacağını düşünüyoruz.

Konfor açısından CIEM tadında bir deneyim sunması beklenen Samsung’un yeni kulaklıklarında dokunmatik kontroller ve sesli asistan desteği de yer alacak. Şimdilik kulaklığın kaç mm sürücü kullanacağı ve ekstradan neler sunacağı bilinmiyor. Son olarak bu kulaklıkta ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğinin yer almayacağının söylendiğini belirtelim.