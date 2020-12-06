Filmden diziye her şey izleyebilirsiniz

Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan müşterileri için yeni bir kampanya başlattı. Halihazırda faturalı hat abonelerine ücretsiz sunulan Vodafone TV ile Aralık ayı boyunca tüm içerikler ekran sayısı sınırı olmadan izlenebilecek. Diğer yandan, 3 farklı kullanıcı tarafından aynı anda izleme imkânı sayesinde, aile üyeleri istediği Vodafone TV içeriğinin keyfini çıkarabilecek.Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evde bolca vakit geçirecek olan kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak yeni bir kampanya başlattı. Halihazırda Vodafone TV servisinin ücretsiz sunulduğu faturalı aboneler, tüm Vodafone TV içeriklerini akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonları üzerinden izleyebilecek. Böylece, tüm kullanıcılar Vodafone TV’yi 4 ekrandan takip edebilecek. Diğer yandan, spordan belgesele, filmden diziye, tüm Vodafone TV içerikleri tek paketle 3 farklı kullanıcı tarafında aynı anda izlenebilecek. Bu sayede, aile üyeleri, istediği Vodafone TV içeriğinin keyfini çıkarabilecek. Kampanya, Aralık sonuna kadar geçerli olacak.

Binlerce seç-izle içerik

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 4 milyondan fazla sayıda indirildi.

Vodafone hakkında

Avrupa ve Afrika'nın lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, "Daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak". Uzmanlığımız ve büyüklüğümüz, toplumda olumlu bir değişim yaratmak açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Şebekelerimiz; aileleri, arkadaşları, işletmeleri ve kamu kurumlarını birbiriyle bağlantıda tutuyor. COVID-19 sürecinin de açıkça gösterdiği gibi, gerek ekonomilerde sürekliliğin sağlanmasında, gerekse eğitim ve sağlık gibi kritik sektörlerin işleyişinde hayati rol oynuyoruz.

Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT (Nesnelerin İnterneti) sağlayıcısı konumundayız. Afrika'daki M-Pesa teknoloji platformumuz, 45 milyondan fazla insanın mobil ödemelere ve finansal hizmetlere erişimini sağlıyor. 21 ülkede mobil ve sabit ağlar işletiyor, 48 ülkede daha mobil ağlarda iş ortaklıkları yürütüyoruz. 30 Eylül 2020 itibarıyla 300 milyondan fazla mobil müşterimiz, 27 milyondan fazla sabit genişbant müşterimiz, 22 milyondan fazla TV müşterimiz bulunuyor. Ayrıca, 112 milyondan fazla IoT cihazına bağlantı sağladık.

Doğum ve ebeveyn izni politikalarımızla çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklerken, bağlantıda olmalarını sağlayarak kadınları güçlendiriyoruz. Kadınların, kız çocuklarının ve toplumun her kesiminin eğitime ve dijital becerilere erişimine katkı sağlıyoruz. Irk, etnik köken, engellilik hali, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inanç, kültür veya inanç ayrımı yapmaksızın tüm bireylere saygı duyuyoruz.

Gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Buna göre, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı, kullandığımız elektriğin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi ve yedek olarak ayrılan şebeke ekipmanlarımızın %100'ünü tekrar kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz.