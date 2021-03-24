Finlandiya ile aramızda teknoloji köprüsü kuracağız

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ekonomiyi gündemde tutmak için başlattığı toplantıları sürüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte gerçekleştirilen “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmalarının bu defa ki konuğu DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk oldu.

Dünya Gazetesi Yazarı Kerim Ülker'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk Finlandiya ile ilgili iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını anlattı.

DEİK hayatıma farklı bir boyut getirdiğini belirten Kulluk, “Nihat Gökyiğit sayesinde DEİK'i tanıdım. DEİK bana yol gösterici oldu” dedi. Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya’nın geçmiş yıllarda batının en fakir ülkesi olduğunu hatırlatan Kulluk, “Şimdi ise dünyanın en zenginleri arasında. Finlandiya pes etmeyen ülke. Tek doğal kaynakları orman” dedi ve Finlandiya ile iş yapmak isteyen Türk işadamları için şu önerilerde bulundu:

“Finlandiya’da iş kuracaksanız orayı çok iyi anlayın tanıyın startupları eko sistemine hakim olun .Türkiye ile Finlandiya arasındaki köprüyü kuracak olan teknoloji. Hedefe odaklanmak şart. Yönünü belirlersen hedefe ulaşırsın. Ben gençlerden ve olgun gençlerden çok umutluyum. Finlandiya’nın tasarım ruhu Türkiye'nin girişimcilik ruhu birleşince ekip ruhu ortaya çıkacak. Türkiye’de özel sektöre çok iş düşüyor. Devletten tek isteğimiz bize desteği verin yolumuzu açın. DEİK olarak mayıs ayında startup ve girişimcilik üzerinde toplantılar düzenleyeceğiz. Finlandiyalı starlarla Türk startupları bir araya getireceğiz.

Finlandiya’nın bir özelliği gruplar arasında uçurum farkını dijitalleşme ile kapatıyor. Biz de dijitalleşmeyi iyi kullanabilirsek köylerimizde de çocuklarımıza eğitimi dijitalleşme ile verirsen Finlandiya’nın yaptığını yapmama gibi bir nedenimiz kalmaz.”

Bu arada toplantıya Finlandiya Büyükelçisi Vakur Erkul da katıldı ve Türk işadamlarının her türlü sorusuna bir tık uzakta olduğunu bildirdi.