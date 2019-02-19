Fujitsu, Blockchain Tabanlı Takas Sistemi Geliştirdi

Talep Tepkisi (TT) adı verilen bu sistem, elektrik üretim tesisleriyle elektrik tüketicilerinin, beklenen en yüksek talep zamanlarında elektrik üretim ve tüketim dengesini kontrol etmek için işbirliği yaptığı bir program olarak dikkat çekiyor.

Fujitsu, elektrik tüketicilerinin kendi elektrik üretimi veya elektrik tasarrufları yoluyla ortaya çıkarttıkları elektrik fazlalıklarını kendi aralarında verimli bir şekilde takas edebilecekleri bir sistem geliştirdi. Fujitsu, blockchain teknolojisiyle geliştirdiği bu sistemi ENERES şirketiyle yaptığı işbirliğiyle gerçek elektrik tüketim verilerini kullandıkları bir simülasyonda denedi. Sonuç, Talep Tepkisi başarı oranında yaklaşık% 40 iyileşme olduğu görüldü.

TT kontrol başarı oranındaki iyileşmenin, tüketicilerin bu programa katılmasını teşvik ederek artıracağı düşünülüyor. Ayrıca bu, istikrarlı bir elektrik arzı ve TT planının bir başka amacı olan yenilenebilir enerji kullanımının artmasını sağlayacağı düşünülüyor. Fujitsu, oluşturduğu bu teknolojiyi daha da ileri taşıyarak, karbon izi içermeyen bir toplum oluşturmak için çalışıyor.



Gelişim Programının Arka Planı



Karbonsuz bir toplum oluşturmak için yenilenebilir enerji üretimi ve diğer girişimler arttıkça Talep Tepkisi yaklaşımına ilgi yükseliyor. Elektrik hizmetlerinin ve elektrik tüketicilerinin elektrik kullanım miktarını kontrol etmek için işbirliği yaptıkları TT, elektrik tüketimine katkıda bulunan elektrik tüketicilerine tazminat ödeyerek özellikle elektrik arz eksikliğinin beklendiği en yoğun zamanlarda elektrik tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

Sistem şöyle çalışıyor: TT, elektrik şebekesinden güç tasarrufu talebini alan ve her tüketicinin güç tasarrufunun miktarını kontrol eden bir toplayıcı olarak hareket ediyor. Talep edilen güç tasarrufu miktarı elde edildiğinde, "Toplayıcı" elektrik üreticisinden bu başarısından dolayı bir ücret temin eder. Toplayıcı bu parayı tüketicilere, elde ettikleri güç tasarrufu miktarına bakarak dağıtıyor. Bununla birlikte, tüketiciler bazen kendi jeneratörlerini çalıştırırken üretilen elektriğin yetersizliğinden veya enerji tüketimlerindeki beklenmedik yükselmelerden dolayı Toplayıcı'dan gelen talebi karşılayamayabilirler, bu nedenle tüketicilerin tazminat alamadığı durumlar yine de söz konusu.

Karbonsuz bir toplumu gerçekleştirmek yolunda, güç tasarrufu hedeflerine ulaşmak üzere ödeme yapılan tüketicilerin oranını gösteren "TT başarı oranı"nı artırmak çok önemli. TT programının katılımcı sayısını artırmak ve her bir katılımcının etkin bir yatırım yapmasını güvence altına almak da programın başarısında rol oynuyor.



Ele Alınan Konular



Mevcut haliyle Toplayıcı, bireysel olarak tüketicilerle birebir olarak etkileşime girerek güç tasarrufu miktarlarını tahsis etmek ve talebin tüketici için kabul edilebilir bir seviyede olduğunu doğrulamakla ilgileniyor. Elektrik tüketicilerinin güç tasarrufu hedeflerini gerçekçi bir olasılıkla gerçekleştirebilmeleri için, hedeflerini yerine getirmeyen bir tüketicinin başka bir tüketicinin güç tasarrufu miktarının bir kısmını hızlı bir şekilde değiştirmesini sağlayan bir değişimin etkili olması planlanıyor. Ancak, bu yaklaşım henüz TT'ye uygulanmadı.

Bu değişim sistemiyle, talep edilen güç tasarrufu miktarının elde edilmesi zor olsa bile, bir tüketici kendi elektrik tasarrufu hedeflerini yerine getirmek için başka bir tüketicinin artı elektriğini hızlı bir şekilde satın alabilir ve bu da hedeflerin daha güvenilir bir şekilde başarılmasını sağlar.



Etkileri



ENERES işbirliğiyle Fujitsu, 2018'in yaz ve kış döneminde iki yeni sistem simülasyonunu gerçekleştirdi. 20 tüketici alanının fiili enerji tüketim kayıtlarını kullanan şirketler, elektrik tüketicilerinin kendi aralarında elektrik alışverişinde bulunabilecekleri durumu gözlemledi. Sonuç olarak, şirket TT yönteminde geleneksel yöntemlere kıyasla% 40 civarında bir ekonomi olduğunu doğruladı.

TT'nin bu sistemle gelişmesini ve yaygınlaşmasını destekleyerek, Fujitsu karbon içermeyen toplum oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyor.



Gelecek Planları



Fujitsu, şirketlerin tükettikleri elektrik için yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmalarını ve karbon içermeyen bir toplum oluşturmak için önlemler almayı hedefleyen RE100’ün bir üyesidir. Bu çabanın bir parçası olarak, şirket 2019'dan itibaren bu sistemin ticarileştirilmesini gerçekleştirecek.