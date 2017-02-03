Gaming İstanbul 2017'ye ilgi yoğun

İSTANBUL (AA) - Oyunseverlerin buluştuğu Gaming İstanbul 2017 (GIST 2017) oyun fuarının ikinci gününde de etkinliğe yoğun bir katılım gerçekleşti.

2-5 Şubat'ta İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın ikinci gününde, etkinliğe çocuklar, gençler ve yetişkin oyunseverler yoğun ilgi gösterdi.Ziyaretçiler, ödüllü oyun ve turnuvalara katılma ve alışverişe ek olarak, kostümlü yarışmacı ve tanıtımcılarla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Oyun konsolu PlayStation'ın çıkardığı sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR, oyunculara görsel ve işitsel olarak daha gerçekçi bir oyun deneyimi sundu. OLED ekrana sahip cihaz, PlayStation 4 ile uyumlu şekilde tasarlandı.

Oyun fuarı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama İletişimi Müdürü Meriç Eryürek, etkinliğe ilginin yoğun olduğunu ve katılımcı firma sayısının bu yıl arttığını söyledi.

Eryürek, "İlk yılımız bizim için bir test sürüşü gibiydi. Türkiye pazarında, piyasasında böyle bir fuarın talebi olduğunu biliyorduk ama karşılığı olup olmayacağından çok emin değildik. Dolayısıyla ilk yılımızda biraz mütevazi davrandık." dedi.

Eryürek, "İkinci yıl katılımcı firma sayımızı neredeyse dört kat artırdık. Birincisi, 'doğu ile batının arasında köprü oluşturacağız. Avrasya'nın oyun köprüsü olacağız' demiştik. Tencent, dünyanın en büyük oyun firması ki sadece tek bir oyununun 300 milyon kayıtlı abonesi var. Türkiye pazarına girmeye karar verdi. Bu oyunu da ilk defa Türkiye'de Gaming Istanbul'da oynatmaya karar verdi. Bu bizim için çok büyük ve ileriye dönük doğru bir adım." diye konuştu.

Eryürek, "Devamında Avrupa'nın en büyük firması Blizzard, çoğunlukla Avrupa etkinliklerine dahi katılmaz, Türkiye'de kendisi bir fuara girmeye karar verdi ve Nvidia ile bir ortaklık kurdu. Tabii bu da duyuldu. Bu yıl oldukça ciddi bir firma koleksiyonumuz, misafirlerimiz oldu. Türk tüketicisi de, ziyaretçilerimiz de bizi takip ediyordu. Sağ olsunlar onlar da doğru bir iş yaptığımızı bize gösterdiler. Şu anda geçen yılın hemen hemen beş katını geçtik" yorumunu yaptı.

Hazırlanma süreci hakkında da bilgiler veren Eryürek, "Fuarın çalışma süreci aşağı yukarı 3,5 yıl. Planlama vesaire, ilk fuara kadar. Dünyada 30 ayrı etkinliğe gidiyoruz. Bir sürü firma ile sürekli görüşme halindeyiz. Ama Gaming İstanbul'u yapan çekirdek ekip beş kişi. GL Events olarak Türkiye'de çok ciddi bir yapımız var. Fuar düzenlendiği sırada burada, operasyon ve etkinlik departmanlarımız hepsi bize destek veriyo, ciddi bir çalışma söz konusu." dedi.

Eryürek, "Blizzard'ı, Türkiye'de minicik bir şey yapmaya ikna etmek 2,5 yıl sürdü. Türkiye pazarını biliyorlar, tanıyorlar, girmek istiyorlar ama o kadar büyük bir yapı ki karar mekanizması çok yavaş işliyor. Kendileri de söylüyorlar bunu, pek çok dev firmada olduğu gibi, karar verdikten sonra da yol alıyorlar. Muhtemelen gelecek yıl bütün bu firmalar daha büyük var olacaklar Gaming Istanbul'da. İlk iş Türkiye'ye gelmelerini ikna etmekti. Bunu galiba başardık bu sene." ifadelerini kullandı.

Etkinliği düzenleyen Gaming İstanbul'un Facebook sayfasında yaptığı paylaşıma göre, fuar, ilk gün 10 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlik, 5 Şubat pazar günü sona erecek.