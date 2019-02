GAMING İSTANBUL, OYUN VE DİJİTAL EĞLENCENİN BİR NUMARALI ADRESİ OLDU

Son gün düzenlenen ve dünyaca ünlü jüri üyelerinin kazananları belirlediği GIST Cosplay Yarışması’nın kazananları, toplam 10 bin TL değerindeki ödülleri aldı. Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dördüncüsü gerçekleşen Türkiye’nin en büyük dijital eğlence ve oyun fuarı GAMING İSTANBUL, ilk günden itibaren, sabahın ilk saatlerinde başlayan uzun kuyruklarla kapılarını açtı.



Türkiye’nin dört bir yanından oyunseverleri misafir eden fuar boyunca, ziyaretçiler dijital dünyanın yeniliklerini deneyimleme şansına sahip oldular. Kadın, erkek, çocuk, her yaştan kitle tarafından büyük bir ilgi gören GAMING İSTANBUL, 4 gün boyunca Fortnite, PUBG, League of Legends, FIFA, PES gibi popüler oyunların turnuvaları, profesyonel dans gösterileri, cosplay yarışmaları, çocukların eğlenceli ve geliştirici saatler yaşadığı etkinlikler ile oyun dünyasında profesyonelleri buluşturan konferanslar gerçekleştirildi.



Başarılı cosplayer’lar 20 bin TL değerinde ödül kazandı



Cumartesi günü Fortnite standında, Pazar günü ise fuar alanında yapılan cosplay yarışmalarının finallerinde oyun ve kurgu karakterlere bürünen cosplayerlar, toplam 20 bin TL değerindeki ödüller için kıyasa yarıştı. Fortnite cosplay yarışmasını aralarında Ceyda Doğan Karaş ve Mete Özbey’in (Easter Gamers) de bulunduğu jüri belirlerken, GIST Cosplay Yarışması’nın finalini dünyaca ünlü cosplayer’lar Issabel Cosplay & Other, Calypsen Cosplay, Anastasia Komori’nin yanı sıra, geçen yılki yarışmanın kazananı Cihan Yallı’dan oluşan jüri değerlendirdi. Oyun ve kurgu karakterleri tasarladıkları kostüm ve aksesuarlarla en iyi yansıtan yarışmanın kazananları aşağıdaki şekilde sıralandı:



1. Strife -Taha Caner Lebleci - https://www.instagram.com/tahacanerprop/

2. Malfurion – Caner Özel - https://www.instagram.com/kerrocosplay/

3. Crusaider – Sara Valennia - https://www.instagram.com/valenniacosplay/



Hepsiburada’nın ‘Destansı Sponsor’luğu ile gerçekleştirilen GAMING İSTANBUL’da Playstation, Epic Games, Epin – YesilyurtGame, Omen by HP, Aral, Redbull, Dell Alienware, Vodafone Freezone, XDRIVE, setimedia, LaSalleCollege, 13 Aksesuar gibi şirketler yer alırken, fuarın bileklik sponsoru InGame Group - Zula, B2B Nadir Sponsoru Xsolla, toplantı sponsoru Inlingo, Indie Lounge sponsoru ise Unreal Engine oldu.



Ziyaretçiler GAMING İSTANBUL’a özel, sürpriz hediyeler kazandı



Dünyada 200 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite’ın fuardaki standındaki üç alana katılan ziyaretçilere dağıtılan GAMING İSTANBUL’a özel Patlayan Llama Spreyi oyunseverleri heyecanlandırırken, Fortnite’ın meşhur dansları da hediyeler kazandırdı.



Omen by HP standında dört gün süren PUBG turnuvasının kazananlarına 2 adet HP dizüstü bilgisayar hediye edilirken, Dell Alienware standında PUBG’nin yanı sıra, League of Legends turnuvaları da gerçekleştirildi. Özel ayrılan drone alanında, yeni nesil teknolojinin meraklıları drone’larla keyifli vakit geçirirken, drone yarışları da ziyaretçilere heyecanlı anlar yaşattı.



Aile boyu eğlence: Çocuk oyun ve alışveriş alanı, ünlü YouTuber’larla buluşma



Nintendo ve PlayStation sponsorluğundaki çocuk oyun alanı, oyun, donanım ve aksesuarların, çeşitli figür ve hediyelik eşyaların satıldığı alışveriş alanı da GAMING İSTANBUL’un aile boyu eğlence konseptini tamamlarken, oyunseverler YouTube ve Twitch yayınlarıyla tanıdıkları ünlülerle fotoğraf çektirip sohbet etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.



Fortnite standında Batuhan Bozkan (Videoyun), Batuhan Büyükakkan (Platen), Cantuğ Özsoy (UNLOST), Tuna Akşen (PintiPanda), Ferit Karakaya (wtcN), Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen), Aral standında Just Dance Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü, Omen by HP standında Fenerbahçe PUBG e-spor takımı, Necati Akçay (Zeon), Fox Gaming ile Tuana Yılmaz (Poppiceyn) ve Can Sungur, Deli mi ne? (Fester Abdü), Doğuş Çabakçor (DJ, Youtuber), oyuncu/komedyen Hayrettin Karaoğuz oyunseverlerle bir araya geldi.



GIST Bağımsız Oyun Ödülü’nü kazanan Siis Games, İngiltere'ye gidiyor



Bölgenin en önemli fuarlarından olan GAMING İSTANBUL, iş dünyasına özel alanıyla da birçok buluşma ve etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından fuara katılan oyun dünyasının profesyonelleri 2Meet uygulaması sayesinde aylar öncesinden toplantılar ayarlayarak işbirlikleri ve yatırımlar gerçekleştirirken, ücretsiz stant ve profesyonel bilet desteği verilen 32 adet bağımsız oyun geliştirici de Unreal Engine’in sponsor olduğu Indie Lounge’da bir araya geldi.

Bu yıl ilki düzenlenen GIST Bağımsız Oyun Ödülleri’nin 1.'si olan Siis Games, İngiltere’deki Indie Prize etkinliğindeki Casual Connect Spot'a tam erişim hakkı kazandı. Sektörde kariyer yaparak yaratıcı alanlarda çalışmak isteyenler ise programlama, tasarım, proje yönetimi, pazarlama gibi alanlarda içeriklerin sunulduğu GIST Geliştirici Konferansları’nda buluştu. Bu yılki konuşmacı listesi ve programa https://www.gamingistanbul.com/gist-dc-2019/ adresinden erişebilirsiniz.