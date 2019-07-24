Geçtiğimiz yıl en çok o teknoloji şirketleri kazanç elde etti!

Ekonomi sektörünün önemli mecralarından biri olan Fortune, geçtiğimiz 12 aydaki gelirlere dayanarak en çok kazanan şirketleri açıkladı. Açıklanan 500 şirket arasında mobil sektörde boy gösteren 8 üretici yer alıyor. Biz de yazımızda bu şirketlere yer vereceğiz. Peki Fortune’a göre en çok kazanan teknoloji şirketleri hangileri?



Sizlerin de az çok tahmin edebileceği üzere zirvede Apple ve Samsung yer alıyor. Malum, Samsung en çok telefon satan üretici konumunda yer alıyor. Apple ise amiral gemisi sınıfındaki pazarda yıllardır 1 numara. Dolayısıyla en çok kazanan teknoloji üreticileri sıralamasında Apple ve Samsung’un ilk 2’de yer alması bizler için çok şaşırtıcı olmadı.







