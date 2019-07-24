Ekonomi sektörünün önemli mecralarından biri olan Fortune, geçtiğimiz 12 aydaki gelirlere dayanarak en çok kazanan şirketleri açıkladı. Açıklanan 500 şirket arasında mobil sektörde boy gösteren 8 üretici yer alıyor. Biz de yazımızda bu şirketlere yer vereceğiz. Peki Fortune’a göre en çok kazanan teknoloji şirketleri hangileri?
Sizlerin de az çok tahmin edebileceği üzere zirvede Apple ve Samsung yer alıyor. Malum, Samsung en çok telefon satan üretici konumunda yer alıyor. Apple ise amiral gemisi sınıfındaki pazarda yıllardır 1 numara. Dolayısıyla en çok kazanan teknoloji üreticileri sıralamasında Apple ve Samsung’un ilk 2’de yer alması bizler için çok şaşırtıcı olmadı.
Geçtiğimiz yıl en çok o teknoloji şirketleri kazanç elde etti!
Teknoloji sektöründeki rekabet gün geçtikçe biraz daha artıyor. Bu rekabetten kar elde ederek çıkabilmek hiç de kolay bir iş değil. Zira yayınlanan son raporlar ve rakamlar da bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:13
Ekonomi sektörünün önemli mecralarından biri olan Fortune, geçtiğimiz 12 aydaki gelirlere dayanarak en çok kazanan şirketleri açıkladı. Açıklanan 500 şirket arasında mobil sektörde boy gösteren 8 üretici yer alıyor. Biz de yazımızda bu şirketlere yer vereceğiz. Peki Fortune’a göre en çok kazanan teknoloji şirketleri hangileri?