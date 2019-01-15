Geleceği Kodla projesi 3. dönemini tamamladı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası’nın çocukları dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlamaya destek olmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği ‘Garanti ile Geleceği Kodla’ projesi 3. döneminin son buluşmasını Samsunlu çocuklarla gerçekleştirdi.



Garanti Bankası’nın açıklamasına göre, yeni nesillere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere önem veren bankanın, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği ‘Garanti ile Geleceği Kodla’ projesi 2018’de başlayan 3. döneminin son dersini Samsunlu çocuklara verilen eğitimle tamamladı.



Çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli içerikler aracılığıyla, onlara gerekli olan yetkinlikleri kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında, 12-13 Ocak’ta Kalkancı İlkokulu’nda Samsunlu çocuklar ve ailelerin katılımıyla eğitim gerçekleştirildi.



Açıklamaya göre, atölyeye katılan çocuklar, birebir eğitim materyalleri ve eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitim sayesinde, bir probleme çözüm bulmayı eğlenceli bir şekilde öğrenme imkanı buldular. Aynı zamanda algoritmik düşünce yapısını deneyimleyerek hayal ettiklerini somutlaştırmanın bir yolu olduğunu keşfeden öğrenciler, bir ürün tasarlama ve ekip çalışması ile bunu hayata geçirme şansını da yakaladılar.



Bunun yanı sıra çocuklar atölye çalışmalarında eğitim görürken anne babalar da “Dijital çağda çocuk yetiştirmek ve aile içi iletişim” temalı seminere katılarak destek aldılar.

‘Garanti ile Geleceği Kodla' projesinin 3. dönemdeki en önemli yeniliklerinden biri de çocukların yanı sıra projeye öğretmenlerin de dahil edilmesi oldu. Öğretmenler önce online sonra da yüz yüze eğitimler alarak, sınıflarında da benzer uygulamaları hayata geçirebilecek ve eğitime katılan öğrencileriyle projeler geliştirebilecek bilgi birikimine sahip oldular.



Adana ile başlayan proje, sırasıyla Gaziantep, Van, Eskişehir, Bursa, İzmir ve Samsun olmak üzere yedi ilde gerçekleşti.

Yeni neslin kodlama ve robotik bilgisini içselleştirerek, vizyoner ve yaratıcı bir geleceğe yol almasına katkı sağlamayı hedefleyen ‘Garanti ile Geleceği Kodla’ projesi, bu yıl başlayacak yeni döneminde de Türkiye'nin farklı bölgelerinde, yüzlerce çocuğa eğitim vermeye devam edecek.



-“Projemizin 3. dönemini de başarıyla tamamlamaktan mutluyuz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, günümüzde dijital okuryazarlığın temel bir beceri olarak kabul edildiği ve yeni nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmayı hedefleyen faaliyetlere son derece önem verdiklerini dile getirdi.



Nitelikli eğitimin, Garanti Bankası’nın topluma değer oluşturma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır en fazla önem verdiği ve katkı sağladığı alanların başında geldiğini belirten Başer, şunları kaydetti:



“Dijitalleşmeyi temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, iç süreçlerimizden müşterilerimize dokunduğumuz her noktada, hayata geçirdiğimiz her türlü toplumsal fayda projesinde her zaman öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz.



Bu kapsamda teknoloji ile iç içe yaşayan Z kuşağının da erken yaşlardan itibaren programlama dilinin temel prensiplerini öğrenmesi ve ‘Tasarım Odaklı Düşünme’ becerisi kazanması, donanımlı nesiller yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin farklı coğrafyalarından yüzlerce çocuk ve ailelerine ulaştığımız projemizin 3. dönemini de başarıyla tamamlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”



