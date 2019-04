Geleceğin teknolojileri Türkiye'de geliştirilecek

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone ile İstanbul Teknik Üniversitesi, güçlerini birleştirerek Türkiye’nin dijital geleceği için el ele verdi Alanında bir ilk olan akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’de, Vodafone’un IoT ve 5G’de geliştirdiği en yeni aktivasyonlar sergilenecek ve işletmelere geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimleme fırsatı sunularak ihtiyaçlarına uygun yeni nesil teknoloji çözümleri geliştirilecek. Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktaracağı merkezde, işletmelerin dijitalleşmeye paralel olarak iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve yakalayacakları rekabet avantajıyla işlerini büyütebilmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.



Merkezde, İTÜ öğrencilerinden oluşan proje gruplarının geliştireceği yeni teknoloji çözümleri de Vodafone’un desteğiyle ürüne dönüştürülecek ve bu ürünler dünyaya ihraç edilebilecek. Vodafone’un İspanya, İtalya, Almanya ve İngiltere’den sonra Türkiye’de kurduğu merkez, bir üniversite ile iş birliği ile hayata geçirilen ilk teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor.



İTÜ Bilgi Teknolojileri Merkezi’nde bulunan ‘İTÜ Vodafone Future Lab ’in resmi açılışı; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Ömer Fatih Sayan: “Bugünün dünyasında geri kalmamak için tek yol, yerli teknoloji geliştirmek”



Konuşmasında, “ULAK’tan 5G Vadisi’ne kadar yerli üretimi destekleyen pek çok projede aktif görev alan Vodafone’u tebrik ediyorum” ifadesini kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, şöyle konuştu:



“Her şeyin hızla ilerlediği bugünün dünyasında geri kalmamak için tek yol, yerli teknoloji geliştirmek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu yolda vakit ve nakit kaybetmeden hızla ilerliyoruz. 4.5 G’nin başladığı 2016’da Türkiye’de bu teknolojideki yerlilik oranı yüzde 1-2 iken, bugün bu oranın çift haneli rakamlara çıktığını müjdelemek, daha da artması için çalışmaya devam edeceğimizi de vurgulamak isterim. İTÜ Vodafone Future Lab’de burslu öğrencilerimizin yerli teknolojiler geliştirmesinin desteklenmesini ve burada sunulan yerli teknolojileri önemsiyoruz. Ülke olarak teknolojiyi sadece takip eden değil, üretip takip edilen noktada olmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu açıdan Vodafone’u tekrar kutluyor, İTÜ Vodafone Future Lab’in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”



Prof. Dr. Mehmet Karaca: “İTÜ Vodafone Future Lab, yeni nesil teknolojiler konusunda öğrenci ve öğretim üyelerine çalışma fırsatı oluşturacak”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Future Lab açılışında yaptığı konuşmada 3. Nesil üniversite hedeflerinin yerine getirilmesinde önemli bir adımı daha gerçekleştirdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Karaca, İTÜ Vodafone Future Lab’da; IoT, VR ve yapay zeka alanındaki yeni nesil teknolojilerle araştırmacıların buluşacaklarının altını çizerek, şunları söyledi:



“Akıllı teknoloji üssümüz hem Vodafone’un mevcut teknolojilerinin tecrübe edilebildiği bir laboratuvar, hem de burslu lisansüstü ve lisans öğrencilerimizin neredeyse tamamı yerli paydaşlarla proje geliştirdikleri bir inovasyon merkezi olacak. İTÜ Vodafone Future Lab aslında eğitim alanında da yeni bir dönemin ve dönüşümün de habercisi.”



İTÜ Vodafone Future Lab’ı ‘bir keşif gemisi’ne benzeten Prof. Dr. Karaca, “Belki günümüz keşifleri ahşap gemilerle yapılmıyor ama karşımızda bir kez daha ‘Yeni bir Dünya’ var. Future Lab’deki araştırmacılarımız buraya henüz ayak basmış öncüler olarak, yeni bir dünyanın sunduğu olasılıkları keşfetmek için var” diye konuştu.

Colman Deegan: “İTÜ Vodafone Future Lab’i, Türkiye’nin “teknoloji üssü’ olarak konumlandırıyoruz”



Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise, yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Bağladığı nesne sayısı itibariyle dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı olan Vodafone Grubu’nun deneyimini aktardığımız ve Türkiye’nin “teknoloji üssü” olarak konumlandırdığımız akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab’i hizmete açmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’yi geleceğin teknolojileriyle buluşturduğumuz çok özel bir yer olan bu merkez ile, 5G yolunda Türkiye'de IoT ve yapay zeka odağında hayata geçirdiğimiz yatırımları bir adım ileriye taşıyoruz. Vodafone olarak uzaktan yönetim, etkin çalışma ve operasyonel mükemmellik alanlarında geliştirdiğimiz 34 akıllı teknoloji çözümünü sergilediğimiz ve neredeyse tamamı yerli 30 partner ile çalıştığımız bu merkezde, işletmelerin geleceğin teknolojilerini bizzat deneyimlemelerini ve ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirilebilmesini sağlıyoruz. Buna göre artık İTÜ Vodafone Future Lab ile ister kamu, ister özel sektör olsun, geleceğin dünyasında rekabete hazırlanmak isteyen, işini büyütmeyi hedefleyen her işletmeye, her kuruma; bu çalışma gruplarıyla bir araya gelme ve kendi işletmesine özel akıllı çözümlere ulaşma imkanı sunuyoruz. İTÜ Vodafone Future Lab, hızla dijitalleşip akıllanan dünyada, Türkiye’yi yeni rekabet koşullarına hazırlayan bir teknoloji üssü olarak hizmet verecek.”



“Yerli teknoloji üreterek Türkiye’den dünyaya ihraç edeceğiz”



Merkezde Vodafone Ar-Ge ekibi ve İTÜ doktora öğrencilerinden oluşturdukları çalışma gruplarıyla ürettikleri yeni projelere verdikleri önemi de vurgulayan Deegan, şöyle devam etti:



“İTÜ Vodafone Future Lab’de halen 7 lisansüstü ve 1 lisans projesinde burslu toplam 25 öğrencimiz çalışıyor. Nihai hedefimiz; her sene burs verdiğimiz 25 lisans, lisansüstü ve doktora öğrencisi de dahil olmak üzere, yerli girişimci iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’de teknoloji üreterek, bu teknolojileri dünyaya ihraç edebilmek. Akademi ve iş dünyası arasında bir köprü olacak ve alanında da bir ilk olan bu merkezi açmaktan büyük gurur duyuyoruz. Vodafone olarak, Türkiye’nin yerli teknoloji üretiminin artırılması yolunda, desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”



İTÜ Vodafone Future Lab’in kapısı Türkiye’nin tüm işletmelerine açık



Kurum ve şirketlere Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut teknolojisinin getireceği yeni dünyayı daha yakından inceleme imkânı sunan İTÜ Vodafone Future Lab; Uçtan Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay Odası, 5G Odası, İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere, 4 farklı sahadan oluşuyor.



Deneyimlenebilecek inovatif ürün ve servisler arasında 5G uygulamaları, akıllı şehir teknolojileri, akıllı enerji sistemleri, akıllı tarım sistemleri, akıllı araç sistemleri, dijital perakende servisleri, hibrit bulut, bulut santral ve Red Kontrol gibi çözümler yer alıyor.



5G odasında örnek vakalar sergileniyor



Merkezde Vodafone müşterisi olsun olmasın tüm işletmeler; Vodafone’un hayata geçirdiği inovatif ürün ve servislerini deneyimleyebilecek. 5G odasında yeni nesil teknolojinin farklı sektörlere getireceği örnek vakalar sergilenecek. Vodafone Türkiye, dijital iş ortakları için İTÜ Vodafone Future Lab’de düzenlediği İnovasyon Çalıştay Günleri ile de ihtiyaca özel tasarladığı inovatif çözümler ile işletmelerin işlerini güçlendirmeye katkıda bulunmaya devam edecek.