Dijital değişim ve dönüşümün pandemiyle hız kazandığını kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

“Teknolojideki gelişmelerle, dijital değişim ve dönüşüm hız kazandı. Gelecek 5 yılda, teknolojik altyapı yeni baştan dizayn ediliyor. Dünyada özellikle 5G teknolojilerini kimin yapacağı konusunda, Amerika ve Çin arasında çekişme ve yarış bulunuyor. Ülkeler, 5G teknolojisinde, Amerika mı, Çin mi, Japonya mı veya Finlandiya mı gibi ülkelerden birisini değerlendiriyor olacaklardır” dedi.

“EGD ile Ekonomide Kal” sohbetlerinin 4 Aralık 2020 tarihindeki konuğu, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder oldu. Kanal Ekonomi televizyonunda usta gazeteciler Celal Toprak ve Ahmet Coşkunaydın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında, “teknoloji hayatımızı nasıl şekillendiriyor ve pandeminin dijital yaşama etkisi” konuları Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder’e soruldu.

Pandemide eğitim online/uzaktan oldu, “sosyalleşme” sıkıntısı ortaya çıktı

İlk soru online/uzaktan eğitim konusunda oldu. Pandemiyle birlikte çocukların online/uzaktan eğitime başladığını anlatan Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, ancak bu süreçte çocuklarda “sosyalleşme” sıkıntısının ortaya çıktığının altını çizdi. Çocukların birçok dersi, videolar üzerinden öğrenebileceğini ve istedikleri zaman istedikleri konulara dair dersleri tekrar tekrar dinleyebileceğini ifade eden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti: “Çocuklar, pandemi sürecinde, online/uzaktan eğitime alıştılar. Ancak, bu sürecin sosyalleşme boyutu da var ki, şuan bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu süreci, önümüzdeki dönemde yeniden modellemek gerekiyor. Çünkü, gelecekte de online/uzaktan eğitimler devam edecektir. Burada, çocukların sosyalleşebileceği platformları, ortak proje yapabilecekleri kurguları, ortak yaşam/ortak mücadele gibi başlıkları yeniden tasarlamak gereklidir. Nitekim, herhangi bir konuya dair, online ortamlarda içeriklere ulaşmak günümüzde kolaydır ve geriye dönük olarak defalarca dinlemekte de mümkündür. Bu gerçekleşirken, çocukların sosyalleşme ihtiyacı da modellenmelidir” diye konuştu.

E-Belge ile Yeşil Ekonomi oldu

Son yıllarda e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM vd) uygulamalarında ciddi yol alındığını kaydeden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları anlattı:

“Ülkemizde 2000’li yılların başlarından itibaren e-Dönüşümde başarılı çalışmalara imza atılıyor. Bugün geldiğimiz noktada, 320 binin üzerindeki mükellef işletme, e-Fatura sürecine girmiş oldu. Yine, bir o kadar sayıdaki avukatlar, eczacılar gibi serbest meslek mensupları da e-SMM kullanmaya başladı. e-Belge uygulamasında başarıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalar, Yeşil Ekonominin bir parçası oldu. Binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçilirken, aynı zamanda mükellef işletmeler iş süreçlerinde hız, verimlilik ve tasarruf sağlandılar” dedi.

Uyumsoft, iş ortakları sayısını artırıyor

Ülkemizin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ, 24.’ncü yılında 30 binin üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Uyumsoft’un ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, AHTAPOT dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor. Uyumsoft’un 250 çalışanı ve 350 iş ortağı ile hizmet verdiğini anlatan Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, önümüzdeki yakın gelecekte iş ortakları sayısının 1000’i bulacağını ifade ederek, ekosistem bazında yapılan bu çalışmaların ülkemiz teknolojisindeki büyüme anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

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