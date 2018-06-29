Genel Veri Koruma Tüzüğü, Dijital Reklamları Nasıl Etkiliyor?



Adform Stratejik Operasyonlar ve İş Zekası Direktörü Andreas Sierts, 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren GDPR’ın dijital reklam sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Online kullanıcıların web içeriklerinde ve hizmetlerine erişimini kontrol eden ve walled garden olarak anılan oyunculardan izinsiz bir şekilde toplanan verilerin engellenmesi ile aslında hedef kitle optimizasyonuna hakim reklamveren ve ajansların daha avantajlı olacağını burgulayan Sierts, GDPR ve KVKK gibi regülasyonların daha verimli dijital reklamlar kurgulayabilmeyi mümkün hale getirdiğine işaret etti.



Yapay Zeka İnsan İhtiyacını Ortadan Mı Kaldırıyor?



Adform Buy Side Products, Ürün Direktörü Feliksas Nalivaika’nın programatik odağında yapay zekanın geleceğine odaklandığı sunumunda, yapay zekanın operasyonlardaki başarısı sayesinde dijital reklam ekosisteminin tüm dinamiklerine hakim reklamverenlerin hedeflerine çok daha kısa sürede ulaşabileceği üzerinde duruldu. Yapay zekanın mevcut durumda kullanılış biçimi, programatik platformlardaki stratejik rolü ve reklamverenler açısından faydalarının ele alındığı sunumda, teknolojinin desteği ile reklam kampanyalarının verimliliğinin nasıl artırılabileceği konusuna odaklanıldı.



Markaların reklam teknolojilerine yatırımlarının konu edildiği panelde Vodafone Sr. Media Manager’ı Ayşe Ketenci, Akbank Programmatic Manager’ı Ayberk Demirci, BMW Marketing Comunications Senior Specialist’i Tuğçe Baykut Pınar ve Hopi Marketing and Business Development Director’ü Zehra Tuğçe Erül panelist olarak yer aldılar.



“Aydınlatıcı ve Vizyoner Etkinliklere İhtiyaç Var”



Adform İstanbul Summit etkinliğini değerlendiren Türkiye ve MENA Bölgesi Genel Müdürü Cem Eroğlu, dünyanın en büyük bağımsız Ad-tech şirketlerinden biri olan Adform’un Türkiye pazarına adapte olmasına destek sağlayan tüm ajans ve reklamverenlerin etkinliğe katılımını görmekten onur duyduklarını belirtti. “GDPR, programatiğin geleceği, DMP yatırımları ve yapay zeka gibi evrensel başlıkların ön plana çıktığı etkinlikte bizi en çok mutlu eden şey ise katılımcıların bu tarz agnostik ve vizyoner etkinliklere daha fazla gerek duyulduğunu belirtmesi oldu.” diyen Eroğlu, 2,5 yıldır Türkiye pazarına hizmet veren Adform’un İstanbul’daki çalışmaları ve gelecek hedeflerine de değindi.