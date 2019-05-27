Geri dönüşümün gücü şarja dönüştü!

İstanbul’un önemli iki noktası olan Beşiktaş ve Kadıköy’deki otobüs duraklarında bekleyenler çevre dostu bir teknolojiyle; Samsung’un Yeni Nesil Şarj Durağı ile karşılaştılar.



Yeni Nesil Şarj Durağı’nda çöplerini geri dönüşüm kutusuna atanlar, Samsung Galaxy S10’un Kablosuz Güç Paylaşımı özelliğini deneyimleyerek telefonlarını şarj etme imkanı buldular.



Samsung, Cheil ve Starcom iş birliği ile hayata geçirilen proje, insanlara sadece yenilikçi bir şarj deneyimi sunmakla kalmadı, tam 180 kilo geri dönüştürülecek atık toplanmasına katıkıda bulundu.



Teknolojileriyle her zaman fark yaratmak için çalışan Samsung, doğa için de fark yaratmayı ihmal etmedi.



Samsung Türkiye, Starcom ve Cheil’in ortaklaşa hayata geçirdiği Yeni Nesil Şarj Durağı projesinde, Galaxy S10’un Kablosuz Güç Paylaşımı çevreye katkı sağlamanın gücüyle birleşti. İstanbul’un önemli iki noktası olan Kadıköy ve Beşiktaş’taki Yeni Nesil Şarj Durakları, çöpleri enerjiye dönüştürdü, telefonlar bu enerjiyle şarj oldu. Kağıt, cam ve plastik atıklarını geri dönüşüm kutusuna atanlar, kablosuz şarj özelliği olan telefonlarını 10 dakika şarj etme imkanı buldu.



Yeni Nesil Şarj Durakları sayesinde 14 kilogram kağıt, 16 kilogram plastik, 150 kilogram cam atık geri dönüştürülmek üzere toplandı, doğaya katkı sağlandı.