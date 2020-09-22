Giyilebilir Dezenfektan

Çin’de düzenlenen ve dünyanın en prestijli uluslararası tasarım yarışmalarından birisi olan Design Intelligence Award (DIA) kapsamında değerlendirme finaline kalan 10 üründen biri oldu. Her yıl yaşam ve teknoloji alanlarında geliştirilen tasarımların yer aldığı yarışmaya 36 ülkeden 7.280 tasarım başvurusu katılım sağlarken Türkiye’den yarışmaya katılan ürün, son finale kadar yükseldi.

Covid-19 salgını sebebiyle öne çıkan sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirlerinin sadece pandemi dönemi değil, günlük hayatımızın bir parçası olması gerekliliği ön plana çıkıyor. Bu anlamda öncelikle aktif temas halindeki sağlık çalışanlarını düşünerek ürünü geliştirdiklerini aktaran Baran, CoolFast giyilebilir dezenfektanın günlük hayatımızın bir parçası olacağının altını çizdi.

Korunma İçin Önce Temas ve El Hijyenini Sağlamak Üzere Tasarlandı

Kendisi de eski bir sağlık çalışanı olduğunu ve risk alanını önemsenmesi gerektiğini belirten Baran , “Covid ve benzeri her türlü virütik hastalıktan korunmak için öncelikle el ve temas yüzeylerinin hijyenini sağlamamız önemli. Özellikle sağlık çalışanlarımız aktif bir temas halinde. Aynı zamanda okullarda çocuklarımız, kamu çalışanları, seyahat etmek zorunda kalanlar ve hatta evinden çıkmak zorunda kalan herkes risk altında. Her ne kadar dezenfektan ürünleri taşısak ta sürekli yinelemek için bile bulaş riskini artıracak şekilde çantamız, çekmecemiz ve açık alanlardaki dezenfektan püskürten cihazlara temas ediyoruz. İlgili alanların dahi temas öncesi temizliğinin sağlanmasını amaçlayan CoolFast ile günlük dezenfektanımızı kolumuzda ve anlık kullanıma hazır şekilde taşıyacağız.”

Özellikle sağlık çalışanları için, hastadan hastaya geçerken dezenfektan cihazına dokunmalarının bile zaman kaybı ve risk faktörü. Okullarda çocuklarımız için kapı kolundan dokunduğu sıraya kadar risk alanında. Marketten aldığımız poşetten, toplu taşıma alanlarına kadar COVİD-19 ile mücadele ettiğimiz tüm temas alanlarında önce hijyeni hedefledik. Yüzeye dokunmadan dezenfektan püskürtecek ve aynı zamanda ele de püskürterek hijyen sağlamayı amaçladık. Günlük hayatımızın bir parçası olan COOLFAST Uluslarası arenada yerini aldı. Ülkemizde de kontrol altında tutmaya çalıştığımız pandemi sürecinde ve sonrasında da öncelikle kişisel tedbir ve hijyenin önemi şart. Seri üretim için yatırımcı arayışına başladık. CoolFast 20 TL maliyetle satışa sunulabilecek.”

Sağlığımızı Korurken Çevreyi de Korumalıyız

Hem tıbbi hemde günlük kullanım için tasarlanan ürün, günlük kullanım miktarına sahip dolum özelliği ile de çevreyi koruyor. Sürekli değiştirilen eldivenler, dezenfektan cihazları ve taşınabilir plastik şişeler, malzeme israfı ve atık oluşturuyor. Kola takılan, kişisel hijyen ve temas ortamı dezenfektasyonu için pratik, hızlı giyilebilir dezenfektan ürün, bir kişinin günlük ihtiyacı olan 30-35 ml ürünü haznesinde taşıyor. Dolum özelliği sayesinde dezenfektan tüketimi ile artan plastik kullanımının da önüne geçmeyi hedefliyor.









