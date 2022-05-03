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Giyilebilir teknolojiye ilgi artıyor

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verilerine göre bu yılın ilk dört ayında sanal gerçeklik gözlüğü, GPS’li takip cihazları, akıllı saat ve aksesuarlarının satış hacminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27’lik bir artış görülüyor.

Giyilebilir teknolojiye ilgi artıyor

Teknoloji alanındaki ilerlemelerin günlük hayata daha çok yerleşmeye başlaması, giyilebilir teknoloji ürünlerine olan ilgiyi de artırıyor. GittiGidiyor’un verilerine göre bu yılın ilk dört ayında sanal gerçeklik gözlüğü, GPS’li takip cihazları, akıllı saat ve aksesuarlarının satış hacminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 27’lik bir artış görülüyor.

Dijitalleşmenin ve teknolojik gelişmelerin günlük hayattaki karşılıklarından biri olan giyilebilir teknoloji ürünleri, yenilikçi ve pratik özellikleriyle öne çıkıyor. Bluetooth ile çalışan takip cihazlarından akıllı saat ve aksesuarlarına, sanal gerçeklik gözlüklerinden giyilebilir sağlık ve spor cihazlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan inovatif ürünlere olan ilgi de artıyor. Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un 2022’nin ilk dört ayındaki verilerine göre, giyilebilir teknoloji ürünlerinin satış hacmi önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27, ortalama sepet tutarı ise yüzde 55 arttı.

Günlük hayatı daha pratik hale getiren akıllı saatler ve aksesuarları, Metaverse gibi kavramlarla daha çok gündeme gelen sanal gerçeklik gözlükleri, sağlığını daha yakından takip etmek isteyenlerin ilgi gösterdiği giyilebilir sağlık ve spor cihazları, fitness verilerini saklayan akıllı bileklikler ile GPS’li takip cihazları, 2022’de en çok satılan ürünler arasında bulunuyor. Verilere göre, çocuklarının, evcil hayvanlarının ya da değerli eşyalarının yerini her zaman bilmek isteyenlerin takip cihazlarına yoğun ilgi gösterdiği gözlemleniyor.

Ürün bazlı satış hacimlerine bakıldığında akıllı saatlerde yüzde 34, bebek ve çocuk takip cihazlarında yüzde 31, giyilebilir sağlık ve spor cihazlarında yüzde 16’lık bir artış görülüyor.

Yine yılın ilk dört ayında GittiGidiyor üzerinden yapılan aramalar bluetooth ile çalışan takip cihazları ile araç ve motosiklet takip cihazlarının aranma sayılarında 3 kat artış olduğunu ortaya koyuyor.

Farklı pek çok marka ve fiyat aralığındaki giyilebilir teknoloji ürünlerine GittiGidiyor’un “Elektronik” kategorisinden ulaşılabiliyor. Giyilebilir teknoloji ürünleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için ise GittiGidiyor’un blog sayfası ziyaret edilebilir.

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