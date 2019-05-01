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Google Chrome kullananlar dikkat!

Google; Chrome 74 güncellemesini kullanıcılarına sundu. Yayınlanan güncelleme ile beraber yeni erişilebilirlik ayarı ve bir dizi yeni özellikler sürüme eklendi.

Google Chrome kullananlar dikkat!
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Chrome kullanıcıları bir süredir karşılarına çıkan hareket animasyonlarından şikayetçiydi. Kullanıcılarından gelen şikayetleri dikkate alan Google, söz konusu sorunu Chrome 74 güncellemesini yayınlayarak çözüme kavuşturdu.

Chrome'un sayfasını aşağı yukarı kaydıran bazı kullanıcılar, rahatsız edici hareket efektleriyle karşılaştığını dile getiriyordu. Bununla beraber Google, hareket animasyonunu sınırlandırdı, sorun ortadan kalktı.

Chrome 74 güncellemesiyle beraber gelen yenilikler bununla sınırlı değil. Şirket, güncelleme ile özel sınıf alanları (private class field) yaratmanın artık daha kolay ve temiz olmasını da sağlıyor. Ayrıca bir süredir diğer tarayıcılarda desteklenen CSS Geçişleri, yeni güncelleme ile birlikte Chrome tarafından da destekleniyor.

Chrome 74 güncellemesi Mac'ler dahil Linux, Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

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