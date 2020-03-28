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Google'dan sürpriz karar!

Koronavirüsü yüzüne insanlar evlerine kapandı. Bu durumda internet kullanımı da arttı. Teknoloji şirketleri insanların evlerinde daha iyi zaman geçirmesi için adımlar atıyor. Bu isimlerin başında ise Google var. Son bir gelişmeye göre Google Play Filmler servisine ücretsiz filmlerin geleceği ortaya çıktı.

Google'dan sürpriz karar!
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İşte konuyla ilgili detaylar...

Dünya genelinde büyük etkilere neden olan koronavirüs, milyarlarca insanın evlerine kapanmasına neden oldu. Bu denli geniş çaplı bir karantina, insanların internet üzerinden sosyalleşmesine neden oluyor.

Firmalar da evlerinde sıkılan insanları memnun etmek için yeni özellikler duyuruyor. Son olarak Google, Play Filmler üzerinde yer alan ücretli filmlerini ücretsiz olarak yayınlamaya hazırlanıyor.

Google, Play Filmler'de yer alan yüzlerce filmini ücretsiz olarak yayınlayacak, ancak bunun bir dezavantajı da var. Şirket, bu filmlerden herhangi bir ücret talep etmese de bu hizmeti reklam karşılığı izleyiciyle buluşturacak.

Google tarafından henüz resmi bir açıklama bulunmasa da XDA, Play Filmler'in V4.18.37 sürümünde reklamlı bir film sistemine geçileceğini ima eden bir kod dizisi keşfetti. Pek çok insanın zaman geçirmek için Netflix, Blu TV gibi platformlara yöneldiği bu dönemde Google'ın yapacağı hamle, izleyicileri mutlu edebilir. Elbette Google'ın bu hizmeti sadece ABD'ye özel açıp açmayacağı şu an için bilinmiyor.

Covid-19 salgının hız kesmeden devam etmesi, insanların daha uzunca bir süre evinde kalmasını sağlayacak gibi görünüyor. Netflix, Apple, Google gibi şirketler ise evlerinde kalan insanları eğlendirmek için yeni kararlar almaya devam ediyorlar.

Dünya genelinde karantina sürecinin uygulanması, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir internet yoğunluğunu da beraberinde getiriyor. Özellikle Avrupa bölgesi, internette yaşanacak sorunları önlemek için Netflix, YouTube gibi platformlardan yayın kalitelerini düşürmelerini istedi. Çok fazla insanın aynı anda interneti kullanması, önümüzdeki dönemde daha pek çok soruna yol açabilir.

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüGooglePlay FilmlerCovid19
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