Google iki önemli bulut hizmetini birbirinden ayıracak

Kullanıcıların geri bildirimlerine kulak veren Google, Temmuz ayından itibaren fotoğraf ve videolarınızı bu iki servis için ayrı ayrı depolayacak. İki önemli bulut hizmeti birbirinden ayrılıyor.



Google Fotoğraflar otomatik olarak telefondaki fotoğrafları buluta yüklüyor ve bu içerikleri Google Drive veya Google One üzerinden erişebilme şansına sahip olunuyordu. Benzer şekilde bir taraftan fotoğrafı silindiğinde diğer taraftan da otomatik olarak söz konusu içerik kaldırılıyordu.



Google, Temmuz ayından itibaren fotoğraf ve videoları bu iki servis için ayrı ayrı depolayacak. Fotoğraflar uygulamasındaki içerikler Drive içerisinde olmayacak veya Drive içeriklerini Fotoğraflar uygulamasında görünmeyecek.



Ancak bir yenilik olarak Drive'dan Al isminde bir buton da ekleyecek. Bu sayede kullanıcılar Drive üzerinde yer alan fotoğrafı doğrudan Google Fotoğraflar uygulamasına çekebilecek.