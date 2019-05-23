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Google ‘yakın zamandaki’ haberleri neden gösteremedi!

Google arama motorunun bir hata nedeniyle yakın zamanda eklenen sonuçları dizinleme ve gösterme sorunu yaşadığı ve bu hatanın yalnızca “haber” kategorisini etkilediği duyuruldu.

Google ‘yakın zamandaki’ haberleri neden gösteremedi!
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Teknoloji devi Google, arama motoru sonuçlarında bir hatadan dolayı son haberleri dizinleyemediğini açıkladı.

Google’dan yapılan açıklamada mühendislerin konu ile ilgili çalışmalara başladıkları belirtildi.

Google Webmasters Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı arama sonuçlarını dizinleme konusunda problem yaşıyoruz. Elimizde daha fazla veri olduğunda bu paylaşımı güncelleyeceğiz” denildi.

Bugün yapılan açıklamada ise sorunun çözüldüğü bilgisi yine aynı Twitter hesabı üzerinden yayınlanan mesaj ile duyuruldu.

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GoogleHaberNews
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