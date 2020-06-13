Güneş gibi parladı listeye giren tek Türk şirketi oldu

HT-SAAE, PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi’ne İstanbul/Türkiye’deki fabrikasında üretilen ürünlerle girmeyi başaran tek Türk şirketi oldu. Yüksek performanslı panelleriyle dünya çapında birçok projede yer alan HT-SAAE, güçlü finansal yapısı, kaliteli üretimi ve yüksek kapasitesi ile global projelere güneş paneli tedarikini her yıl artırmayı hedefliyor.

Güneş panelleri yüksek performansıyla dikkat çekti

PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi’nde 22 farklı markadan, farklı tip ürünler üzerinde yapılan Elektroluminans, Flash, PID, ısıl döngü, yüksek sıcaklık, mekanik dayanım testi ve ışınım testleri sonucunda en iyi performans gösteren paneller belirlendi. HT-SAAE tarafından üretilen güneş panelleri, yapılan bu testlerin birçoğunda yüksek performans göstererek üst sıralarda yer aldı. Ayrıca üreticileri en iyi performanslarına göre sıralayan tabloda; HT-SAAE ürettiği 4 farklı tipte 8 güneş paneliyle en iyi performans listesinin de ilk sıralarında yer aldı.