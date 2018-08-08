Güvenlik endişeleri BT uzmanlarının uykusunu kaçırıyor

Şirketlerdeki BT uzmanlarının işi gitgide daha stresli bir hal alıyor. Her gün yenisi eklenen siber tehditlere karşı şirketlerini saldırılardan korumak ve çalışanların basit hatalarından kaynaklanan riskleri önlemeye çalışmak gibi görevler, BT uzmanlarını ağır bir sorumluluğun altında bırakıyor. Bilişim güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda lider konumda bulunan Komtera Teknoloji’nin güvenlik uzmanları, Yönetilen Güvenlik Hizmetleri’yle BT uzmanlarının stresinin azaltılabileceğine dikkat çekiyor.



Ağır baskı altında çalışan BT uzmanlarına yöneltilen soruların başında, en çok hangi problemlerin stres yarattığı geliyor. Geceleri onları neyin uyutmadığını internette aramaya kalktığınızda ise bütün gece okumaktan uyuyamayacağınız uzun bir listeyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu yüzden şu sorunun sorulması daha doğru olur: BT uzmanları rahatça uyuyabilmek için ne yapmalı?



Zorlu siber tehditler, toplantılarda onlardan istenen talepler ve ekip üyelerinin beceri eksikliği gibi pek çok etken, BT uzmanlarını stresten bitkin düşürebiliyor. Ekibinin görevlere karşı yetersiz kaldığını düşünen bir BT uzmanı, yoğun çalışmanın getirdiği yorgunluğun ardından ofisten yatak odasına taşıdığı stresle uykusuz kalabiliyor. Sorunu kabul edip ona göre çözüm arayan güvenlik uzmanlarının bulduğu çare ise Yönetilen Güvenlik Hizmetleri (Managed Security Services). Bu hizmetler, kısıtlı bir güvenlik ekibine sahip olan şirketler için popüler bir alternatif haline geliyor.



Bilişim güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda lider konumda bulunan Komtera Teknoloji, BT uzmanlarının, Yönetilen Güvenlik Hizmetleri’yle şirket güvenliğini stressiz bir şekilde sağlayacağını belirtiyor.



En Çok Kurum İçi Beceri Eksikliğini Telafi Etmek İçin Kullanılıyor



Farklı ülkelerden toplam 1600 BT uzmanıyla görüşülerek hazırlanan Trustwave araştırması için katılımcılara, neden Yönetilen Güvenlik Hizmetleri’ni kullandıkları ve eğer kullanmıyorlarsa bunu düşünüp düşünmedikleri soruldu. İlk neden olarak katılımcıların %31’i, kurum içi beceri eksikliğini telafi etmek için Yönetilen Güvenlik Hizmetleri’ni kullandığını belirtti. Kullanımı zor güvenlik teknolojilerini sistemlerine uygulayıp yönetebilmek için yararlandıklarını belirten BT uzmanlarının oranı %30 iken, üçüncü sırada ise %28 ile güvenlik otomasyonuna yardımcı olmaları geliyor.



Ayrıca, karmaşık tehditlere karşı şirket güvenliğini güçlendirmek için Yönetilen Güvenlik Hizmetleri’nden faydalandığını belirtenlerin oranı %27, zafiyet testi ya da saldırı sırasında savunma gibi karmaşık güvenlik görevleriyle uğraşması için kullananların oranı ise %25 olarak ortaya çıkıyor. Bu hizmetlerin bütçede tasarruf sağladığını düşünenlerin oranı %21 iken, normalde çözülemeyen güvenlik sorunlarının yarattığı zaman kaybının bu sayede önlendiğini belirtenlerin oranı da %16.



“Yönetilen Güvenlik Hizmetleri BT Uzmanlarının İşini Kolaylaştırıyor”



Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, güvenlik sektöründe başarı için en öncelikli hedefin riskleri iyice değerlendirip onları azaltacak çalışmalar yapmak olduğunu ve var olan sorunları kontrol altına alacak süreçlerin; IPS, WAF, SIEM, DLP, güvenlik duvarı gibi güvenlik ürünlerinin temini ve uzman yönetimi sayesinde daha güçlü bir şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtiyor. Sürekli gelişen siber tehditlerde sırada neyin olabileceğini hesaba katarak plan yapmak ve pek çok soruna karşı savaşmak çok yetenekli bir güvenlik ekibinin başarabileceği bir durum olabilir. Ancak sahip olduğu ileri teknolojiyle sisteminizi geniş bir kapsamda 7x24 kontrol edebilen Yönetilen Güvenlik Hizmetleri, koruma, sorunu fark etme ve cevap verme gibi noktalarda BT uzmanlarının işini oldukça kolaylaştırıyor.