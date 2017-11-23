Haritalara “lisans” ayarı

Google'ın 2006 yılından bu yana resmi harita sağlayıcısı olan Başarsoft, Google Türkiye'de resmi olarak API ve harita servislerini ücretli olarak sunmaya geçen yıl başladı. Mobil uygulama ya da web sitesi geliştiricileri 100 binin üzerinde ziyaret alması halinde uygulamada kullanılan Google haritalar için ücret ödenmesi gerekiyor. Artık haritaların sadece bireysel kullanıcılara değil, ticari uygulamalara da girdiğini kaydeden Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Yani bir emlak sitesi veya araç paylaşım uygulaması için harita en önemli alt bilgi olarak görülmekte. Dolayısı ile tüketicilerin yanında son kullanıcıya başka hizmetler sunan ticari işletmeler de bu ekosisteme dahil olmuş durumda. Başarsoft olarak Google Maps teknolojileri ile de resmi bir işbirliğimiz var işletmelerin dijital haritalardan faydalanma yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyoruz” dedi. Google Maps'ın Türkiye'de kullanımının artık bedava olmadığını belirten Alim Küçükpehlivan, şunları kaydetti: “Haritayı kullanarak kazanç elde eden firmaların lisans satın alması gerekiyor. Lisans almadan haritaları kullanarak kazanç elde eden firmaların uygulamaları Apple ve Google Store'dan kaldırılıyor. Nisan ayından bu yana bu uygulanmaya başlandı.”



10 milyon kapı adresi 2,5 milyon nokta navigasyonda



Başarsoft olarak 1997'den beri harita çizip üretiklerini ifade eden Alim Küçükpehlivan, “2006 yılından itibaren de bu bilgileri sahadan araçlarla ve yaya olarak topladığımız bilgilerle zenginleştiriyoruz. An itibarı ile, Başarsoft olarak Türkiye’deki 10 milyon binanın kapısının önüne kadar götürme taahhüdü verebiliyoruz. Bu yaklaşık nüfusumuzun %75’i demek. 2018 yıl sonu hedefi ise, bu oranı %85’e yani tüm kentsel alanlara yaymak. Aynı zamanda şu anda 2,5 milyon önemli ilgi noktası da haritalarımızda mevcut durumda. Yani artık mahalledeki bakkalınızın adını da navigasyon sisteminizde yazsanız, teyzenizin adresini de kapı numarasına kadar yazsanız, kapının önüne kadar Basarsoft haritalı sistemlerle ulaşmak mümkün” değerlendirmesini yaptı.

