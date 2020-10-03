Hayat kurtaran tekno dokunuşlar

İş dünyasında bilgisayar kullanmayan neredeyse hiç kimse yok. Ancak her an ihtiyaç olsa da hâlâ milyonlarca kişi ‘bir resim nasıl küçültülür’, ‘silinmiş bir dosya nasıl kurtarılır’, ‘resimler istenilen formatlara nasıl dönüştürülür’, ‘link nasıl kısaltılır’, ‘bilgisayar nasıl hızlandırılır’, ‘yedekleme nasıl yapılır’ bilmiyor ve sürekli birilerinden yardım alıyor. Bu hafta bunları yapmanın en kolay ve en pratik yöntemlerini anlattık.

DOSYA KURTARMA

Dosyaların yanlışlıkla silinmesi hepimizin başına gelir. Hatta bunları geri getirmek için pek çoğumuz teknoloji servislerine ciddi paralar da harcamışızdır. Ancak bunda telaş etmeye gerek yok çünkü dosyaları sadece birkaç dakika içerisinde kurtarıcı pek çok ücretli ve ücretsiz program var. Örneğin DMDE Free Edition, Recuva, TestDisk, Power Data Recovery, Disk Drill Data Recovery ve EaseUS Data Recovery Wizard’ı tercih edebilirsiniz.

BİLGİSAYAR HIZLANDIRMA

Bilgisayarlar virüslere veya sistemin eskimesine bağlı olarak yavaşlar. Çoğu kişi ise bunun bir çözümünün olmadığını düşünerek kendilerine yeni bir bilgisayar alırlar. Ancak bu sorunu çözecek pratik yöntemler hatta ekstra hızlandırma programları vardır. İlk yapacağınız iş, iyi bir virüs programı almak. Sonra ise ‘Denetim Masası’na gelerek program ekle veya kaldır seçeneğinden kullanmadığınız programları kaldırmak. Yine de istediğiniz performansı alamıyorsanız CCleaner ve Wise Care gibi Türkçe dil desteği de olan hızlandırma programlarını kullanabilirsiniz.

LİNK KISALTMA

Bu işlem ister bireysel, ister kurumsal olsun internet sitesi olan herkes için büyük önem taşıyor. Nedeni ise orijinal linklerin çok uzun olması. Bu da sosyal medya sitelerinizde aşırı yer kaplamaya ve daha kısıtlı yazı yazmaya yol açıyor. Klasik yani çok uzun linkleri sadece 2 saniyede ortalama 3 kat kısaltan bilgisayar programları var. Bunların başında ise bitly.com geliyor. Anasayfada çıkan kutucuğa orijinal linki kopyalayıp ‘shorten’a tıkladığınızda linkiniz anında küçülüyor.

YEDEKLEME

Başlat’a tıklayın ve buraya ‘yedekle’ yazın. Ardından programlar listesinde ‘Yedekleme ve Geri Yükleme’ye, sonra ise ‘Dosyaları yedekle’ seçeneğine tıklayın. Dosya yedeğinizi depolamak istediğiniz yeri belirleyin ve ardından ‘İleri’ tuşuna basın. Ayrıca Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz Macrium Reflect, Nero BackltUP, Goodsync, Personal Backup, FbacUp gibi ücretsiz versiyonları da olan bazı yedekleme programları da bulunuyor.

RESİM KÜÇÜLTME

Burada esas olan resmi küçültürken kalitesini düşürmemek. Internet üzerindeki en yaygın görsel formatı JPEG’dir. Çünkü bu sistem, web için başarılı bir depolama ve veri transfer yapısına sahip. Bilgisayarınızdan Paint’i bulun. ‘Yeniden boyutlandır’ seçeneğini seçin. Burada ‘en-boy oranını koru’ kutusunu işaretledikten sonra istediğiniz piksel ölçüsünü girin ve sonra ‘Farklı Kaydet’i seçin. Kaliteyi bozmadan küçültme ve sıkıştırma işlemi yapan siteler de var. Bunlardan biri compressjpeg.com.tr. Buradaki yeşil yükleme botonuna basıp resmi seçtiğinizde küçültme anında otomatik olarak yapılıyor.

FOTOĞRAF DÖNÜŞTÜRME

Bazı web siteleri ve şirketlerin bilgisayar ekosistemi, JPG dışında GIF, PNG gibi diğer resim formatlarını kısıtlayan kurallar getirmiştir. Nedeni ise JPG’in resmi bozmadan sıkıştırma becerisinin daha iyi olmasıdır. Bu nedenle JPG formatı, internet dünyasının standartlarından biri olarak görülebilir.

Yani işin aksamadan dönmesi için resimleri JPG’e dönüştürmek gerekebilir. Bunu yapmak için de yine programlardan Paint’e gelip resmi seçiyorsunuz. Sonra farklı kaydet diyerek istediğiniz kayıt türünü işaretleyip kaydediyorsunuz. Ayrıca internette resim formatlarını birbirine dönüştüren pek çok program sitesi de mevcut. Bunun için Google’a ‘resim dönüştürme’ yazmanız yeterli.

SİBER MÜHENDİSLİK

Bilgi kaynaklarının güvenliği, verimliliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi alanlarında çalışmalar yürüten Türkiye’nin ilk siber mühendislik şirketi İnfrasis, uygulama dağıtımı ve güvenliği çözümlerinde dünya lideri olan F5 Networks’ün yürüttüğü Guardian Profesyonel Hizmetler İş Ortağı Programı’na, ‘kurulum sağlayıcısı’ olarak katıldı.

HAFTANIN OLAYI

YOK BÖYLE TARTI!

Çinli teknoloji devi Honor, ağırlık ölçümünün yanında vücut kitle endeksini, yağ oranını, kalp ritmini, iç organ yağ seviyesini, iskelet kas kütlesini, yağsız vücut kütlesini, bazal metabolizma hızını, vücuttaki suyu, proteini, kemik mineral içeriğini ve vücut skorunu ölçen ‘Scale 2’ adlı akıllı tartı geliştirdi.

Toplamda 50 kullanıcıya kadar verileri kaydedip sunabilen Honor Scale 2, bu sayede tüm aile ve eş dost üyelerinin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Ölçü sırasında aile üyesini otomatik olarak tanıyan akıllı tartı, Bluetooth üzerinden Huawei Sağlık uygulamasına bağlanarak tüm ölçüm geçmişini de gösterebiliyor. Çevrimdışı da çalışabilen akıllı tartı, bu modda 200’e kadar veriyi bünyesinde saklayabiliyor. Posta Gazetesi / Murat Gülderen