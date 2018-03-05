Hedef odaklı şebeke çözümü önerdi Huawei, Mobil Dünya Kongresi 2018'de hedef odaklı şebeke çözümünün sunumunu yaptı. Çözüm, ağ altyapısının dijital ikizini oluşturarak fiziksel ağ ve ticari hedefler arasındaki açığı kapatacak. Bu teknolojiler, yazılım tanımlı ağların hedef odaklı ağlara dönüşmesini ve işletme değerini en üst düzeye çıkarmasını sağlayacak.

Huawei'nin Global Industry Vision raporuna göre; 2025 yılına kadar dünya çapında 100 milyar bağlantı kurulacağı tahmin ediliyor. Dünya nüfusunun yüzde 77'si internete erişebilecek, evlerin yüzde 75'inde geniş bant bağlantısı olacak ve insanların yüzde 80'i cep telefonlarına sahip olacak. Bu gelişmiş bağlantı, akıllı bir dünyanın temel taşı olacak. Huawei, 100'den fazlası telekom taşıyıcıları için olmak üzere dünya genelinde 380 hedef odaklı şebeke çözümünün kurulumunu gerçekleştirdi. Operatörler, son kullanıcıların daha iyi bir hizmet deneyimi talep ettiğinin farkındalar. Kullanıcılar hizmetin hızla sağlanmasını, ağ arızalarının hızla düzeltilmesini ve zincirin herhangi bir yerinde ağ hizmet kalitesini etkileyebilecek bir kesinti olmamasına ihtiyaç duyuyorlar. Hala fiziksel ekipmana dayanan günümüzün işletme ve bakım sistemleri, bu ihtiyaçları karşılayamıyor.



Huawei Şebeke Ürün Hattı Başkanı Kevin Hu, "Kullanıcı deneyimi çerçevesinde son kullanıcıların taleplerini karşılamaya ve operatörlerin ticari başarı sağlamalarına destek olmaya devam edeceksek, gerçekten deneyime odaklanan bir ağ kurmalıyız" dedi.

Bulut, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanan Huawei, bu ihtiyaçları karşılamak için hedef odaklı ağ çözümünü sundu. Bu çözüm, bir işletme mantığına ve son kullanıcı deneyimine dayanan hizmet stratejileri sunuyor. Bunlar, zeka, basitlik, ultra geniş bant, güvenlik ve açıklık içeren kullanıcı tabanlı ağlardır. Ağ yapılandırması uçtan uca otomatik hale getirildiği için hedef odaklı ağlar bir kullanıcının niyetini doğru bir şekilde okuyabilir ve gerçekleştirebilir. Bu ağlar kullanıcı deneyiminin kalitesini gerçek zamanlı olarak algılayabilir ve tahmine dayalı analiz yapabilirler ve böylelikle performansı proaktif olarak en verimli hale getirebilirler. Hedef odaklı bir ağın beş özelliği şunlardır:



-Hedef odaklı ağlar tahmini analiz yeteneğine sahiptir. Ağ, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, hataları öngörebilir ve proaktif olarak performansı en verimli hale getirebilir ve onarım yapabilirler.



-Amaç odaklı ağlar, mimari, protokoller, baz istasyonları ve işletim ve bakım açısından daha basittir. Dahili olarak tam yaşam döngüsü otomasyonuna sahiptir.

-Yeni ultra geniş bant teknolojileri, çok büyük bağlantı, ultra düşük gecikme ve ultra bant genişliği sağlar.



-Hedef odaklı ağlar, üçüncü parti büyük verilere ve bulut platformlarına bağlanan açık API arayüzlerine sahiptir.



-Hedef odaklı ağlar, güvenlik tehditlerini saptayıp proaktif olarak önleyebilir, böylece zeka ve otomasyonun ağ güvenliğinden asla ödün vermemesini sağlar.



Huawei'nin hedef odaklı ağ çözümü, operatörlerin ve şirketlerin 5G taşıyıcı ağlar, ev geniş bant ağları, kurumsal özel hatlar, yerleşke ağları, veri merkezi ağları, IP ve optik ulaşım ağları ve güvenlik gibi çözümleri sunmalarını sağlayacak. Bu da, Huawei müşterilerinin işletme değerlerlerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak.

Hu, "Hedef Odaklı Ağ çözümü, şebeke gelişiminin yeni bir döneme girmesini sağlayacak. Hem kurumsal hem de taşıyıcı sektörlerde yaygın olarak kullanılacak. Özerk (otonom) ağlara doğru yürüyüş, akıllı çağı kucaklamamıza yardımcı olacak" dedi.