Hedef 'sıfır karbon'

LG, 2019 yılında, sürdürülebilir iş stratejisine paralel olarak çeşitli karbon azaltma ve yenilenebilir enerji insiyatifleri uygulayarak, küresel operasyonlarından kaynaklanan karbon salımlarını, 2017’ye göre yüzde 50 azaltacak. Bu, LG'nin karbon sıfırlama hedefine ulaşmasına ve karbon emisyonlarını, karbon salımı ile dengeleyerek sıfır karbon ayak izi elde etmesine yardımcı olacak.



Karbon Emisyonu 2 Milyon Tondan 960 Bin Tona İnecek



LG, çeşitli stratejik inisiyatiflerle, küresel üretim tesislerinde karbon emisyonlarını 2017'de kaydedilen yaklaşık 2 milyon tondan 2030'un sonuna kadar 960 bin tona indirecek. LG, üretim sürecinde karbon emisyonlarının oluşumunu hafifleterek, sera gazını düşürmeyi hedefleyen yüksek verimli tesislerini ve teknolojilerini genişletmeyi amaçlıyor.



LG, güneş enerjisi ürünlerini kullanarak yenilenebilir enerji tesislerini genişletecek ve karbon emisyonlarını azaltmak için yüksek verimli soğutma grupları ile Enerji Yönetim Sistemleri (EMS) gibi kendi B2B teknoloji çözümlerini aktif olarak kullanacak.



LG, Çevre Alanında da İlklerin Öncüsü



Tüm bunlara ek olarak, Temiz Geliştirme Mekanizması (CDM) projelerinin genişletilmesiyle LG, Sertifikalı Emisyon Azaltma (CER) kredilerini güvence altına almayı planlıyor. Bu tür ileri görüşlü CDM girişimleri, gelişmekte olan ülkelerde karbon azaltma taahhütleri olan işletmelerin bu ülkelerde kendi sermayelerini ve teknolojilerini kullanarak emisyon azaltma projeleri uygulamalarına izin vererek temiz kalkınmayı teşvik ediyor. Bu tür projeler, kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) tarafından verilen CER kredilerini kazanmada kritik öneme sahip.



2015 yılında CER kredileri alan ilk ev aletleri üreticisi olan LG, yüksek verimli ev aletleri kullanarak ve öncü çevreye duyarlı bir şirket olarak statüsünü güçlendirerek önünü açtı. 2018 yılının sonunda, LG, CDM girişimleriyle toplam 340.000 ton CER sağladı.



LG Electronics, Çevre Güvenliği Başkan Yardımcısı Lee Young-jae, “Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye olan bağlılığımız değişmez. LG’nin, dünyadaki iş yerlerinde karbon salımlarını azaltma konusundaki ilerici adımları, uygulamaya koyduğu diğer UN CDM projeleri, şirketin çevresel sürdürülebilirlik liderliği konusundaki sarsılmaz taahhüdünün örnekleridir” dedi.