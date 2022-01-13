Hepsiburada ve Intel'den iş birliği

Türkiye’nin lider e-ticaret platformlarından Hepsiburada ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Intel, KOBİ’lerin e-ticaret teknoloji altyapılarını geliştirmelerine, dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına ve işlerini güçlendirmelerine olanak tanıyan DijitalKobi Programıyla büyük bir iş birliğine imza atıyor. Eurostat verilerine göre, Türkiye’de KOBİ’lerin online sipariş alma oranı, %9 ile AB’deki 27 ülkenin ortalaması olan %17’nin gerisinde ve bu oran büyük bir gelişim potansiyeli taşıyor. Program ile henüz e-ticarete adım atmamış ya da yeni başlayan KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine ve doğru teknolojilere yatırım yapmalarını sağlayacak program kapsamında indirimli donanımlar, yazılım avantajları, eğitimler ve HepsiAds kredisi gibi çeşitli avantajlar yer alacak.

KOBİ’lerin ülke ekonomisi açısından çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, “Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Intel ile yaptığımız işbirliği ile KOBİ’lere sunduğumuz avantajlara bir yenisini ekliyoruz. Hepsiburada’nın deneyimi ve Intel’in teknoloji alanındaki gücü KOBİ’lerin dijital dönüşümü için büyük bir itici güç oluşturacak. DijitalKobi Programımız, e-ticaret alanına yeni başlamış veya başlamak isteyen KOBİ’lere çok önemli avantajlar sağlayacak ve işlerini hızla büyütmelerine olanak tanıyacak” dedi.

KOBİ’leri birçok avantaj bekliyor

DijitalKobi programına işini e-ticarete taşımak ya da e-ticaret işini büyütmek isteyen veya yeni bir iş fikri olan KOBİ’ler başvurabiliyor. Programa dahil olan KOBİ’ler 11.Nesil Intel® Core™ işlemcili dizüstü bilgisayarlarda %10 indirimin yanı sıra yazıcılar, ağ ve antivirus yazılımlarında ekstra indirimlerden faydalanabiliyor. Program kapsamında KOBİ’lerin e-ticaret alanında başarıya ulaşmalarını sağlayacak etkili reklam teknikleri, marka farkındalığını artırma, etkili sosyal medya kullanımı, müşteri memnuniyeti için operasyonel ipuçları gibi çeşitli eğitimler sunuluyor. Tüm bu avantajların yanı sıra KOBİ’ler 1.000 TL’lik HepsiAds kredisi ve HepsiAds eğitimlerinden faydalanabiliyor.

Program hakkında daha ayrıntılı bilgi ve katılmak için: https://www.hepsiburada.com/staticpage/760448104838857