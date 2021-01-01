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Herkes fotoğrafçı gibi çekecek

LG’nin 2020 K Serisi’nde yer alan LG K61, dörtlü arka kamerasıyla herkesi adeta birer fotoğrafçıya dönüştürüyor. Makro, süper geniş açılı, derinlik ve AI (Yapay Zeka Destekli) kamerasıyla kullanıcıların en sevdikleri görüntüleri mükemmel netlik ve açıyla yakalamasını sağlayan LG K61, gelişmiş multimedya özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Herkes fotoğrafçı gibi çekecek

LG’nin 2020 K Serisi’nde yer alan LG K61, dörtlü arka kamerasıyla herkesi adeta birer fotoğrafçıya dönüştürüyor. Makro, süper geniş açılı, derinlik ve AI (Yapay Zeka Destekli) kamerasıyla kullanıcıların en sevdikleri görüntüleri mükemmel netlik ve açıyla yakalamasını sağlayan LG K61, gelişmiş multimedya özellikleriyle de dikkat çekiyor.

LG Electronics (LG), Şubat ayında tanıtımını yaptığı 2020 K serisi telefonları Türkiye’de satışa sundu. Serinin lideri olarak anılan LG K61, dörtlü arka kamerası ve gece çekimlerinde mükemmel netlik sağlayan dörtlü hücre teknolojisi ile dikkatleri üzerine topluyor. Dörtlü kamerada bulunan 48 MP’lik standart kamera, süper geniş açı kamera, derinlik kamerası ve makro kameranın olağanüstü çözünürlüğü ile, kullanıcılar, unutulmaz anlarını diledikleri zaman, diledikleri yerde ve diledikleri şekilde yakalayabiliyor. Uygun fiyatıyla tam bir fiyat performans cihazı olan LG K61 operatör mağazalarında satışta.

Büyüleyici Detaylar İçin Makro Kamera

LG K61 kullanıcıları, telefonlarının “Makro Kamera”sıyla 4 cm'ye kadar yakın mesafeden kristal netliğine yakın görüntüler çekebiliyor. Fotoğrafın animasyon eklemek istedikleri kısmına dokunduklarında ise, fotoğraf canlanarak hareket ediyor.

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