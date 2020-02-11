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Herkes için e-ticaret

Tekkart Bilişim A.Ş. “Herkes İçin E-ticaret” sloganıyla ve dünyada ilk defa uygulanan lisanslı bir pazaryeri uygulaması e-ticaret girişimi ile, e-ticaretin kapılarını herkese açıyor ve kendi e-ticaretinizi nasıl başlatacağınızın yol haritasını sunuyor.

Herkes için e-ticaret
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Her gün milyarlarca cironun döndüğü ve hızla büyüyen e-ticarete, tüm teknik altyapısı hazır, içinde ürünleri hazır ve satış kanalları hazır olarak kendi online mağazanızla nasıl adım atacağınızı, düzenlediği ücretsiz e-ticaret ve girişimcilik tanıtım seminerleri ile de paylaşıyor. 09 Şubat’ta İstanbul’da da bir tanıtım semineri düzenledi.

Bu seminerlerde, ister firmanızın e-ticaret mağazasını kolaylıkla açıp ürünlerinizi tüm Türkiye'ye nasıl ulaştırabileceğinizi, isterseniz de bir firma veya ürüne sahip olmadan e-ticaretten nasıl kazanç sağlayacağınızı paylaşıyor. Güvenli, kalıcı, kazançlı ve keyifli bir işe sahip olmanın adresini sunuyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
EticaretTekkartBilişim
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