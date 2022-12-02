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Herkesi dijital ekonomi zirvesine davet etti

Bilgiyi Ticaleştirme Merkezi ile işbirliği yapan Türkiye'de İş Dünyası dergisi çok önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 6 Aralık'ta saat 11.00'de başlayacak Dijital Ekonomi Zirvisi'nde çok önemli isimler görüşlerini paylaşacak.

Herkesi dijital ekonomi zirvesine davet etti

Ekonomi yayıncılığına önemli katkılar ve yenilikler getiren *Türkiye’de İş Dünyası dergisinin 14’üncü sayısını* tamamladık. Hem dergimizin tanıtımını yapmak hem de birbirinden önemli isimlerin yer alacağı *Dijital Ekonomi Zirvesi’nde* _“Ticarileşmeyi Bekleyen Fikirler, Kripto Para Borsaları Piyasa İçin Ne Değer Üretmeli?, E-ticaret ve E-ihracattan e-hayata”_ panelleri ile siz değerli okuyucularımızla buluşuyoruz.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile iş birliği içerisinde düzenleyeceğimiz etkinliğe katılımın herkesi açık olduğunu söyleyen Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın yönetmeni Celal Toprak, "Çok önemli konuşmacılar, çok önemli katılımcılar bu etkinlikte yer alacak. Dijital ekonomi ile ilgili çok önemli bir bilgi paylaşımını olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Toplantı iye ilgili bilgi şu şekilde
 

Tarih: 6 Aralık Salı

Saat: 10.30 - 15.00

Yer: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)

Bilgi için: Rumeysa Kocaman Alp

Gsm: 536 565 64 02

Mail: rumeysa.kocaman@turkiyedeisdunyasi.com

Adres linki: https://www.google.com/maps/dir//bilgiyi+ticarile%C5%9Ftirme+merkezi/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x14cab9ec0e422ee9:0xe48bbf2454159e09?sa=X&ved=2ahUKEwiEvuO59b77AhViRvEDHYL6BfQQ9Rd6BAheEAU

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Anahtar Kelimeler:
Dijital Ekonomi ZirvesiCelal ToprakTürkiye De Iş DürnyasıDİJİTAL EKONOMİ ZİRVESİ’NDE BULUŞUYORUZ
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