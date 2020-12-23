Herşey 5G'nin inovasyonu için

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OPPO, 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Haydarabad'da bulunan Ar-Ge merkezinde bir 5G inovasyon laboratuvarı kurduğunu duyurdu. Yeni laboratuvarın kurulması, Hindistan'ın teknolojik varlığı hızla artarken 5G'nin ticarileştirilmesinin daha da desteklenmesi konusunda OPPO için oldukça iddialı bir adımdı.

OPPO Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu, şu açıklamaları yaptı: "5G, OPPO'nun teknolojik gelişimi için her zaman temel bir yön oldu. Yerli yeteneklere son derece değer verdiğimiz en önemli pazarlardan biri olan Hindistan'da 5G laboratuvarının kurulmasıyla, 5G ekosistemi içindeki temel teknolojilerde daha fazla atılım yapmayı ve ortaklarımızla sektör dönüşümüne yön vermeyi amaçlıyoruz."

Bu gelişme, markanın kısa bir süre önce duyurduğu 3 + N + X stratejisiyle birebir örtüşüyor. N, OPPO'nun 5G, yapay zeka ve bağlanabilirlik dahil olmak üzere öncülük ettiği temel yetenekleri temsil ediyor. Laboratuvar, bu alanlarda teknolojik evrimin ilerlemesine de katkıda bulunacak.

5G'nin aktif bir oyuncusu olan OPPO, 5G standartlarının oluşturulmasına, ürün geliştirmeye, uygulama geliştirmeye ve inovasyona önemli katkılarda bulundu. 2015 yılında tüm dünyada birleşik 3GPP standardının ısrarla talep edilmesine katkıda bulunan tek üretici firmaydı. 2020 yılının eylül ayı itibariyle OPPO, 3GPP'ye 5G standardıyla ilgili 3.000'den fazla teklif sundu ve 1.000'in üzerinde 5G standart patent ailesinin sahibi olduğunu ETSI'ye bildirdi. Üstelik, Japon araştırma kurumu NGB Corporation'a göre OPPO, açıklanan 5G patent ailesi sayısı açısından küresel olarak ilk on şirket arasında ye

5G'nin küresel pazarlarda ticarileştirilmesini hızlandırmak için OPPO, Ericsson ve Qualcomm gibi endüstri lideri ortaklarla yakın bir şekilde çalışıyor. OPPO bu sene İsviçre'de ticari bağımsız bir 5G ağı üzerinden ses ve veri gönderimlerini başarıyla tamamladı. 5G bağlantısıyla Hindistan'dan ilk WhatsApp aramasını da gerçekleştiren OPPO, 5G hizmetlerini sunmak için dünya çapında 50'den fazla kuruluşla iş birliği gerçekleştirdi.

Teknolojinin gelişmesinin önemli bir sağlayıcısı olarak mevcut konumunu temel alan ve çığır açans yeniliğe olan bağlılığını sürdüren OPPO, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarına tahsis edilmiş üç laboratuvar daha kuracak. Bu laboratuvarlar, dünya çapında kullanılmak üzere en yeni ve en gelişmiş teknolojileri geliştirmeye odaklanacak.