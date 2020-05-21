Hibrit bulut liderliğini güçlendiriyor

Dell Technologies ve Google Cloud, şirketlerin hızla ilerleyen veri ve uygulama büyümesini kontrol etmesine ve özel bulutlarıyla Google Cloud’daki dosya akışını rahatlatmasına yardımcı olmak için Dell Technologies Cloud OneFS for Google Cloud’u başlatıyor.

Dell ayrıca, ek Dell Technologies Cloud gelişmeleriyle hibrit bulut dağıtımları için giriş engellerini azaltıyor ve genel özellikleri geliştiriyor. Şirketler artık genel ve özel bulutlarda iş yüklerini daha fazla esneklikle taşıyabiliyor ve maliyetleri azaltırken ihtiyaçlarına en uygun hibrit bulut yaklaşımını benimseyebiliyor. Forrester’a göre, üç yıl boyunca Dell Technologies Cloud kullanan şirketler giderek artan şekilde yüzde 170’ten fazla yatırım getirisi elde edebilir ve altı aydan kısa bir süre içinde maliyetlerini telafi edebiliyor.

Dell Technologies Cloud ve Google Cloud dosya depolama için hibrit bulut sunuyor

OneFS for Google Cloud, aynı çekirdek yazılımı kullanan yerel bir bulut deneyimi üzerinden Dell EMC Isilon’un ölçeklenebilirliğini ve performansını Google Cloud’un analiz ve bilgi işlem hizmetleriyle birleştiriyor. Artık şirketler, şirket içi Dell Technologies dosya depolama ile Google Cloud arasındaki tek bir dosya sisteminde yüksek performanslı bilgi işlemi ve 50 petabayt kadar büyük, zorlu iş yüklerini kolayca, uygulamalarında değişiklik veya ayarlama yapmaya gerek kalmadan taşıyabiliyor ve bunlara rahatça erişebiliyor.

Enterprise Strategy Group’un (ESG) yakın zamanda yayımladığı bir rapora göre, dosya verileri çoğu zaman bir kuruluşun şirket içi verilerinin en az yarısına denk gelse de bunun çok az bir kısmı genel bulutlarda depolanıyor ve bunun başlıca nedeni performans ve ölçek kısıtlamaları. Örneğin medya ve eğlence sektörünü ele alalım. 4K çözünürlüklü video dosyaları terabaytlarca depolama alanının yanı sıra yüksek performanslı ve düşük gecikmeli dosya depolama gerektiriyor. Bu da prodüksiyon şirketlerinin büyük dosyalı iş yüklerini genel bulutlarda depolamasını zorlaştırıyor. Ancak artık OneFS for Google Cloud ile şirketler özel ve genel bulutlarda tutarlı operasyonlarla kolayca çalışabiliyor ve ihtiyaca göre ölçekleme esnekliğine sahip oluyor.

Tüm bulutlarda modern uygulama deneyimi

Dell Technologies portföyünde altyapıyı ve hizmetleri sıkıca entegre eden Dell Technologies Cloud, veriler ve uygulamalar nerede barınıyor olursa olsun hibrit bulutların dağıtımını ve yönetimini daha basit hale getiriyor. Yeni Dell Technologies Cloud gelişmeleriyle organizasyonlar, tüm bulutlarda modern uygulama deneyimini daha kolayca oluşturabiliyor, bulutta yerel beceri açığını kapatabiliyor ve bütün altyapılarından alabilecekleri en yüksek verimi alabiliyorlar.

Dell Technologies Cloud Platform artık aynı Dell EMC VxRail altyapısındaki kapsayıcı iş yükleri ve geleneksel sanal makineler için destekle birlikte tek bir ortamdan Kubernetes’e basit ve doğrudan bir yol sunuyor. Bu yaklaşım, VMware Cloud Foundation 4 ve Dell EMC VxRail’ı tek bir çözümde entegre ederek tüm bulut konumlarında tutarlı bir yaklaşım sağlıyor. VMware yöneticileri, tek bir işletim ortamından hem kapsayıcıları hem de sanal makineleri birleştiren modern uygulamaları yönetmek için benze araçları kullanabiliyor.