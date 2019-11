Hijyenik gıda işletmeleri 'Bi'sorye' ile artık cebinizde  

Bi’sorye uygulaması, çeşitli üniversitelerden uzman bilim adamlarının işbirliği ve Tüketici Başvuru Merkezi gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün çözüm ortaklığı ile tüketicilerin kullanımına hazır hale getirildi.



Uygulamanın, tüketici sağlığına önem veren restoran ve gıda işletmelerini diğerlerinden farklı göstereceği, onlara artı değer katacağı ve on binlerce bilinçli tüketiciye ulaştırarak prestijini, popülerliğini arttıran tüketici dostu olacağı vurgulandı. Ayrıca projede yer almanın sektör firmaları için çok yararlı olacağı gözler önüne serildi.

"Tüketicilerin hijyen standartları yükselecek"

Bi’sorye’nin fikir olarak tüketici dostu bir uygulama olduğunu ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Halk Bilimleri Akademisi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün, tüketicilerin hijyen standartları yüksek, güvenilir restoran ve gıda işletmeleri bulabilmeleri için geliştirilmiş bir uygulama olduğunu belirtti. Konuşmasını sunum eşliğinde sürdüren Özer Ergün, “Ne yediğini biliyor musun” sloganı ile yola çıktıklarını vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti;

“Hepimiz biliyoruz ki her canlı beslenmek zorunda, istek tek hücreli ister çok hücreli ister bizim gibi gelişmiş organizmalar olsun beslenmek zorunda ama burada bir soru çok önemli. Nasıl ve hangi gıdalarla besleneceğiz? Bu hepimiz için, tüm dünya ülkelerinde her renkten, her dilden her ırktan tüketiciler için önemli, bir soru. Tüketicilerin en büyük sorunu çevre kirliliği giderek artıyor, dünyamızda endüstrileşme, makineleşme çevre kirliliğine giderek daha fazla neden oluyor. İşte böyle bir dünyada sağlıklı gıda seçimi giderek daha da zorlaşıyor” dedi.

Gıda işletmeleri uygulama üzerinden puan alacak



Gıda işletmeleri artık Bisorye uygulaması üzerinden puan alacaklarını da ifade eden Prof.Dr.Özer Ergün, tüketicinin yemek yiyeceği yerin hijyenik olduğunu anlamasının artık çok kolay olduğunu ve haritadan ise hijyenik gıda işletmelerini görebileceklerini söyledi. Bisorye’nin kendi fikri olduğunu ifade eden Ergün, uygulamanın çözüm ortakları ve bilim kurulumu ile beraber geliştirildiğini belirtti.

"Bisorye projesi önemli bir boşluğu doldurdu"

Bisorye projesinin kazan kazan projesi olduğunu ve çok önemli bir boşluğu kutlamak üzere STK ile bilim dünyasının işbirliği ortaya konmuş bir proje olduğunu ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın hiçbir ticari münasebeti olmadığını belirtti. Uygulamanın akıllı telefonuna indirdiğini ifade eden Aydın Ağaoğlu, “Uygulama hem İOS hem de Android sisteminden de indirilebiliyor. Ve o sayfayı açtığım zaman o bölgede o civarda Bi’sorye logosunu kullanmaya hak kazanmış, bu sistemin içine girmiş hangi gıda işletmeleri var görüyorum. Bu demektir ki bana, buraya girmiş sistemdeki bu işletme, kurallara kriterlere uygun üretim yapıyor, gıda hijyeni açısından sorun yok. Aslında bütün gıda işletmelerinin bu sisteme girmesi gerekmez mi? Yani evet, belediyelerden ruhsat alıyorlar, denetimden geçiyorlar, belli periyotlarda kontrol muayeneleri yapılıyor. Ama şimdi sivil toplum ve akademik çevrenin de işe katılımıyla birlikte gıda denetmenlerinin titiz ve periyodik denetimleri daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Tüm topluma, bu sosyal fayda düşüncesini armağan eden Özer Ergün hocamıza tüketiciler adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.