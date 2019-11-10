Hindistan'a yazılım sattı!

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Yazılımlarımızın yüzde 85’ini biz ürettik. AR-GE merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Ana işimiz harita. Sahada şu anda bile dolaşan 10 aracımız var. Haritaların güncel tutulabilmesi için bunun yapılması gerekli. Sahada bilgi toplayarak harita ve veri oluşturan en büyük şirket biziz” dedi.



Alim Küçükpehlivan, bireysel kullanıcıların önüne çıkan haritalar üzerindeki bilgilerden, telekomünikasyon, gaz, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı hizmeti sunan kurumlara kadar geniş bir yelpazede kullanılan harita ve bilgi sistemlerinin Başarsoft tarafından sağlandığının altını çizdi. Hem bireysel, hem de kurumsal müşterilerine yönelik yeni yazılımlar ürettiklerini ve pazarda genişlemek istediklerini vurgulayan Alim Küçükpehlivan, “Haritaya dokunan işler yapıyoruz. Sahada olmak bu anlamda çok önemli. Şu anda okul, hastane, sokak adı vb. 400 ayrı kategoride veri topluyoruz. Kullandığınız bir haritada ‘hastane’ yazıyorsa o bizim sahadan derlediğimiz veriyle olabiliyor” dedi.



-Yeni yazılımlar: İlk kez pusula sensöründen yer belirleme teknolojisi geliştirildi



CEO Alim Küçükpehlivan, ürün olarak piyasaya sürdükleri bazı uygulamalar ve geliştirdikleri yazılımlara yönelik bilgi de verdi. Bunlardan bazıları şöyle:



iNavi: Başarsoft, dünyada ilklerden olan, herhangi bir verici nokta kullanmadan binaların içinde insanlara yön gösteren bir sistem geliştirdi. Bu yazılı, mobil cihazlardaki pusula sensörünün ürettiği verilerini işleyerek kişinin yön ve hareketini algılıyor. Bina içindeki sabit noktaların yeri de yüklendiğinde kullanıcıyı a noktasından b noktasına götürebiliyor. Sistem bina içine herhangi bir verici kurmayı gerektirmediği için büyük kurulum maliyeti avantajı sağlıyor.



CEO Alim Küçükpehlivan, bina içi yönlendirmenin kolaylık sağlaması yanında engelliler için de büyük avantaj sağladığını belirtti. Benzer sistemlerin bina içi ve bina dışı kullanımlarının mümkün olduğunu belirten Küçükpehlivan, “Örneğin görme özürlüler için herkesin aklına gelen ilk konu, merdiven, duvar gibi unsurlar ama bizim derlediğimiz bilgilerde görme özürlülerin en fazla zorluk çektiği alanlar bulundukları yeri tanıyamamak. Yani hangi dükkan nerede, bulunduğu sokakta hangi dükkanlar var, oradan hangi belediye otobüsüne binebilir. Bunlar kritik veriler ve bu bilgi sağlanabiliyor” dedi.



Yeni nesil 112: Türkiye’nin halen yürüttüğü itfaiye, polis, ambulans gibi 7 ayrı acil çağrısının tek numara üzerinden yürütülmesini içeriyor. Başarsoft bu sisteme yönelik geliştirdiği yazılımla, kullanıcının yerini belirleme, hizmet sunucusuna yol gösterme gibi sahada yaşanan sorunları çözmeyi hedefliyor. Bu projede örneklerden biri sahadan veri toplamanın da önemine işaret ediyor. Alim Küçükpehlivan, özellikle sağlık sisteminde verilerin cadde-sokak-no gibi adres verisiyle işlendiğini, örneğin bir AVM adının verilmesi halinde hizmet sunanın bu yeri bilmemesi, kullanıcının adresi verememesi gibi durumlarda zorluklar yaşandığını, kendi sistemlerinin ise veri tabanında kayıtlı bu isim yoluyla erişim sağlayabildiğini vurguladı.



GEOMarketing: Perakende ve son tüketiciye ürün-hizmet sunanlar için geliştirilen yazılım, harita üzerinde sürekli güncellenen verilerle müşteriye somut bilgi üretiyor. Örneğin bir noktaya market açmak isteyen zincir, oradaki rakip marketleri, potansiyel müşterileri, uygun lokasyonları vb. verileri görerek yer seçimi yapabiliyor. Aynı uygulamanın finans kuruluşları için olan versiyonu da bulunuyor.



Rotaban: Servis güzergahı optimizasyonu sunan yazılım, şehir içinde a noktasından b noktasına en uygun güzergahı vermesi yanında, kullanıcının uğraması gereken noktaların (örneğin personel servisini kullananların evleri) verisini de işleyerek en uygun rotayı sunuyor. Alim Küçükpehlivan, bu sistemi kullananların somut olarak maliyetlerinde düşüşü yaşadıklarını vurguladı. Küçükpehlivan, yazılımın ayrıca adres yerine nokta bazlı kargo teslimlerinde de kullanılabilmeye imkan verecek şekilde geliştirilebilir olduğunu belirtti. CEO Alim Küçükpehlivan, sadece İstanbul’da günlük 5 bin otobüs ve 50 bin servis aracının trafiğe çıktığını belirterek, yüzde 10’luk tasarrufun dahi büyük miktarlara ulaşacağının altını çizdi.



Başar Trafik: Cadde ve sokak bazında tüm Türkiye’deki anlık trafik yoğunluğunu göstererek kullanıcıya alternatif önerebiliyor. Bu verileri tarihsel olarak da işleyen yazılım, hangi günde, hangi saatte hangi noktalarda yoğunluk olduğuna dair veri de oluşturabiliyor. Böylece şehirler arası yolculuk yapan kullanıcı, ulaşmak istediği şehirde bulunacağı saatte hangi yolu tercih edebileceğine dair yazılımı kullanabiliyor.



Akıllı şebeke uygulamaları: Başarsoft’un su, telekomünikasyon, kanalizasyon, elektrik vb. altyapı işleticileri için geliştirdiği ürün ailesi bulunuyor. Bu ürün ailesi, envanter ve iş akışını merkezi olarak yürütme, sahadaki altyapının ve üstyapının gösterimi, projelendirme vb. karar destek verilerinin üretimine imkan sağlıyor.



ContainX: Atık toplama sistemi olarak hazırlanan yazılım, çöp konteynerlerinin ağırlığının takip edilmesi ile atık toplayan belediye ya da atık şirketinin yönlendirilmesini, atığın alınıp-alınmadığının bilinmesini sağlıyor. Tıbbi atık, yağ vb. özel atıklara yönelik özelleştirmeler yapılabiliyor. Kar küreme araçları vb. diğer altyapı destek araçları ile entegre edilebiliyor. Alim Küçükpehlivan bu sistemin atık üretilmesi kadar vergi alınması vb. ileride uygulanabilecek yeni kararlara da veri üretebilir olduğunu vurguladı.



AFAD Deprem bilgileri: AFAD ile entegre çalışan sistem, hangi depremin nerede olduğunu kullanıcılara bilgi olarak sunuyor. Bu tür verilerin üretilmesinin önemli olduğunu belirten Alim Küçükpehlivan, “İstanbul’da deprem oldu haberini gören herkes İstanbul’daki yakınını aramaya başlıyor. Oysa depreme çok uzak olan kişiler var. Bu tür bilgiler gereksiz trafiği engelleyebilir” dedi. Alim Küçükpehlivan, bu ve benzeri bilgi sistemlerinin kurumsal kullanıcılarının ise anında haberdar olma ve sahaya yönelik yönlendirme vb. kurumsal kararları alabileceğini belirtti.



Sadece deprem değil, su baskını, taşkın vb. verilerin işlenmesinin de fayda sağlayacağını kaydeden Küçükpehlivan, “Örneğin arabanızı parkettiğiniz yer yoğun yağışta su basan bir noktaysa sistem sizi uyarabilir. Haberlerde her sene su baskınına uğrayan noktaları görüyoruz. Her sene haber oluyor” dedi.



Hindistan’a yazılım sattık, Türk belediyeler yurt dışında bizim uygulamamızı gördü



Başarsoft CEO Alim Küçükpehlivan, yazılım sektörünün en güçlü ülkelerinden Hindistan’a uygulama sattıklarını belirterek, sistemin başarıyla çalıştığını belirtti. Sahadan ticari verileri toplayan ve bilgi oluşturulmasını sağlayan uygulamanın 8 ülkeye daha satılacağını vurguladı.



Haritalamaya dayalı karar destek imkanı ve veri toplamayı sağlayan belediyelere yönelik yazılımı ilk kez 2001’de Medine’de uygulamak için ihraç ettiklerini kaydeden CEO Küçükpehlivan, “O tarihte Ankara belediye yönetimi bir ziyarette sistemi görmüşler. Orada öğrenmişler Ankara merkezli bir şirketin yaptığını. Dönüşte bizimle görüştüler ve beğendiklerini söylediler. Oysa biz önceden sunum yapmıştık ve pek ilgi göstermemişlerdi” dedi.