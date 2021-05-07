Hissedarlarımızla birlikte büyüyeceğiz

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye’deki dağıtıcısı Penta Teknoloji, halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplama sürecini yaşadı.

Bir gurup üniversite arkadaşının birlikte kurduğu ve kısa sürede başarı hikayesi yazan Penta Teknoloji’nin Genel Müdürü Mürsel Özçelik, özellikle pandemi döneminde Türkiye’de ve dünyada bilişim pazarının çok hızlı büyüdüğü vurguladı.

TGRT Haber’de Gündem Ekonomi Programı’nda konuşan Özçelik şöyle devam etti:

“Penta Teknoloji çok güçlü bir finansal yapıya sahip; ciddi oranlara varan büyüme potansiyelimizle gelecek vaat eden bir firma. Hem sermaye hem de pazar payı ve kârlılık açısından sektördeki büyüme performansımızı sürekli artırıyoruz. Net satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,2 oranında artırarak 2020 yılını 4,2 milyar TL ciroyla kapattık. 2020 sonunda da brüt kârımızı yıllık yüzde 56 artışla 315 milyon TL'ye, FAVÖK rakamını ise yaklaşık yüzde 81 oranında artışla 234 milyon TL'ye taşıdık. Böylesine güçlü olduğumuz bir dönemde büyüme fırsatlarını doğru bir finansman yönetimiyle değerlendirmek amacıyla halka açılmaya karar verdik. Buradan sağlayacağımız kaynakla daha sağlam bir finansman yapı ile daha sağlam büyüme adımları atacağız. Böylece Penta Teknoloji’yi sürekli daha da büyütüp geliştirecek, aynı zamanda bu büyümeden hissedarlarımızın da faydalanmasını sağlayacağız.”