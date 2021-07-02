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Hızlı şarjda çığır açan teknolojiler

Akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarların en büyük problemi olan şarj süreleri, Mcdodo’nun hızlı şarj cihazlarıyla tarihe karışıyor. ‘Hızlı şarj uzmanı’ Mcdodo, sunduğu alternatif kablo ve adaptörlerle, mobil hayata büyük katkı sağlıyor. Hem küçük boyutları hem de yüksek verimliliğiyle dikkat çeken Mcdodo adaptörler, bu yazı dışarda geçirmek isteyen herkesin en büyük yardımcısı olacak.

Hızlı şarjda çığır açan teknolojiler
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Günlük yaşantımızın en önemli parçalarından biri olan akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tabletlerde ‘mükemmele’ ulaşamayan tek konu şarj süreleri. İşlemci, kamera ve hafıza konusunda sınırları zorlayan üreticiler pil konusunda hala beklenen süreleri sunamıyor. Yüksek bedellerle alınan akıllı telefonlar, çoğu zaman bir günü bile tek şarjla çıkaramıyor. Batarya sorununun şimdilik tek çözümü ise hızlı şarjlar. Yüksek hızlı şarj imkanı veren adaptörler ise büyük boyutlarıyla taşıma konusunda dezavantaja sahip. İşte bu noktada devreye giren ‘hızlı şarj uzmanı’ Mcdodo, en son teknoloji ve estetik tasarımı bir araya getirerek tüketiciler için daha taşınabilir hızlı şarj çözümleri sunuyor.

Yazın dışarda geçirirken şarjı dert etmeyin!

Mcdodo’nun dillere destan dayanıklı hızlı şarj kablolarının yanı sıra, pek çok farklı hızlı şarj adaptörü de mobil hayatı daha da kolaylaştıran vazgeçilmez aksesuarlar haline geliyor. Geleneksel şarj cihazlarına göre daha ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen teknolojiler geliştirmek için sürekli yatırım yapan dünyanın en büyük mobil aksesuar üreticilerinden Mcdodo'nun, farklı ihtiyaçlara uygun hızlı şarj çözümleri var. 20W, 65W GaN, 100W gibi pek çok farklı seçenek sunan Mcdodo'nun kablo ve adaptörleri, tasarımıyla da oldukça iddialı. En hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunan Mcdodo’nun şarj adaptörleri, gelecekte verimli şarjın gelişme yönü olan küçük boyut, hafiflik, daha az ısı ve yüksek dönüşüm avantajlarını sunuyor. 

Mcdodo ürünlerine; www.mcdodo.com.tr nin yanı sıra Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden ulaşabilirsiniz.

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