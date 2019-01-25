Hoover’den A++ kurutma teknolojisi

Enerji kaynaklarının hızlı ve kontrolsüz şekilde tüketilmesi enerji maliyetlerini yükseltiyor. Buna, kış mevsiminde çamaşır kurutma sorunu da eklenince, enerji verimliliği sağlayan ürünlere ilgi artıyor. Tüm bu sorunları çözüme kavuşturan Hoover, A++ sınıfı enerji verimliliği sunan ısı pompalı kurutma makineleriyle, en hassas çamaşırları bile özenle kurutarak, çamaşır kurutma deneyimini bir adım ileriye taşıyor. Ev içinde çamaşır kurutmak için ihtiyaç duyulan yer sorununu ortadan kaldıran ve zaman tasarrufu sağlayan Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, balkonda kuruyan çamaşırlarda oluşan is, egzoz gibi kokuların ve güneşten kaynaklanan renk solmalarının da önüne geçiyor.



Düşük sıcaklıkta kuruttuğu için yıpranmayı önlüyor



10 kg’lık yüksek kapasiteye sahip modelleri bulunan Hoover kurutma makineleri, düşük sıcaklıktaki

kurutma işlemi sayesinde, çamaşırların yıpranmasını önlüyor. Ayrıca, enerji tüketimi düşük olduğu

için, ev içerisinde aynı anda birçok elektrikli cihazın kullanılmasını mümkün hale getiriyor.



One-Touch teknolojisiyle, akıllı kurutma deneyimi



Kurutma makinelerinde biriken suyun boşaltılması zorken; Hoover kurutma makineleri,

kapaklarında yer alan 5 litrelik yüksek hacimli, patentli AquaVision Su Tankı sayesinde, makinede

biriken suyun anlık olarak görülmesini ve kolayca yerinden çıkartılarak boşaltılmasını sağlıyor. Özel

kurutma programları ile istenilen seviyede kuruluk sağlayarak, çamaşırları daha kolay ütüleme

olanağı sunuyor. 30-45-59 dakikalık hızlı kurutma programlarıyla, vakti kısıtlı olanlara zaman

kazandıran Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, sahip oldukları One-Touch teknolojisi ile mobil

cihazlarla makinenin yıkama özelliklerini kontrol etmeye, performansını değerlendirmeye ve en

ideal kurutma programı hakkında zaman kazandıran öneriler almaya olanak tanıyor.