Enerji kaynaklarının hızlı ve kontrolsüz şekilde tüketilmesi enerji maliyetlerini yükseltiyor. Buna, kış mevsiminde çamaşır kurutma sorunu da eklenince, enerji verimliliği sağlayan ürünlere ilgi artıyor. Tüm bu sorunları çözüme kavuşturan Hoover, A++ sınıfı enerji verimliliği sunan ısı pompalı kurutma makineleriyle, en hassas çamaşırları bile özenle kurutarak, çamaşır kurutma deneyimini bir adım ileriye taşıyor. Ev içinde çamaşır kurutmak için ihtiyaç duyulan yer sorununu ortadan kaldıran ve zaman tasarrufu sağlayan Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, balkonda kuruyan çamaşırlarda oluşan is, egzoz gibi kokuların ve güneşten kaynaklanan renk solmalarının da önüne geçiyor.
Düşük sıcaklıkta kuruttuğu için yıpranmayı önlüyor
10 kg’lık yüksek kapasiteye sahip modelleri bulunan Hoover kurutma makineleri, düşük sıcaklıktaki
kurutma işlemi sayesinde, çamaşırların yıpranmasını önlüyor. Ayrıca, enerji tüketimi düşük olduğu
için, ev içerisinde aynı anda birçok elektrikli cihazın kullanılmasını mümkün hale getiriyor.
One-Touch teknolojisiyle, akıllı kurutma deneyimi
Kurutma makinelerinde biriken suyun boşaltılması zorken; Hoover kurutma makineleri,
kapaklarında yer alan 5 litrelik yüksek hacimli, patentli AquaVision Su Tankı sayesinde, makinede
biriken suyun anlık olarak görülmesini ve kolayca yerinden çıkartılarak boşaltılmasını sağlıyor. Özel
kurutma programları ile istenilen seviyede kuruluk sağlayarak, çamaşırları daha kolay ütüleme
olanağı sunuyor. 30-45-59 dakikalık hızlı kurutma programlarıyla, vakti kısıtlı olanlara zaman
kazandıran Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, sahip oldukları One-Touch teknolojisi ile mobil
cihazlarla makinenin yıkama özelliklerini kontrol etmeye, performansını değerlendirmeye ve en
ideal kurutma programı hakkında zaman kazandıran öneriler almaya olanak tanıyor.
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Kış mevsiminde artan enerji maliyetlerine çözüm Hoover’den geliyor. A++ sınıfı enerji verimliliği sunan Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, kış mevsiminde çamaşır kurutma sorununa son veriyor. Çamaşırları hızlı ve tasarruflu bir şekilde kurutan ısı pompalı kurutma makineleri, düşük sıcaklıkta kurutma işlemi ile çamaşırların yıpranmasını önlüyor.
25 Ocak 2019 Cuma 13:30
Enerji kaynaklarının hızlı ve kontrolsüz şekilde tüketilmesi enerji maliyetlerini yükseltiyor. Buna, kış mevsiminde çamaşır kurutma sorunu da eklenince, enerji verimliliği sağlayan ürünlere ilgi artıyor. Tüm bu sorunları çözüme kavuşturan Hoover, A++ sınıfı enerji verimliliği sunan ısı pompalı kurutma makineleriyle, en hassas çamaşırları bile özenle kurutarak, çamaşır kurutma deneyimini bir adım ileriye taşıyor. Ev içinde çamaşır kurutmak için ihtiyaç duyulan yer sorununu ortadan kaldıran ve zaman tasarrufu sağlayan Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, balkonda kuruyan çamaşırlarda oluşan is, egzoz gibi kokuların ve güneşten kaynaklanan renk solmalarının da önüne geçiyor.