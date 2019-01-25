Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul dünya mersin
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Çamaşır kurutmanın tasarruflu yolu
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart

Hoover’den A++ kurutma teknolojisi

Kış mevsiminde artan enerji maliyetlerine çözüm Hoover’den geliyor. A++ sınıfı enerji verimliliği sunan Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, kış mevsiminde çamaşır kurutma sorununa son veriyor. Çamaşırları hızlı ve tasarruflu bir şekilde kurutan ısı pompalı kurutma makineleri, düşük sıcaklıkta kurutma işlemi ile çamaşırların yıpranmasını önlüyor.

Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
banner17

Enerji kaynaklarının hızlı ve kontrolsüz şekilde tüketilmesi enerji maliyetlerini yükseltiyor. Buna, kış mevsiminde çamaşır kurutma sorunu da eklenince, enerji verimliliği sağlayan ürünlere ilgi artıyor. Tüm bu sorunları çözüme kavuşturan Hoover,  A++ sınıfı enerji verimliliği sunan ısı pompalı kurutma makineleriyle, en hassas çamaşırları bile özenle kurutarak, çamaşır kurutma deneyimini bir adım ileriye taşıyor. Ev içinde çamaşır kurutmak için ihtiyaç duyulan yer sorununu ortadan kaldıran ve zaman tasarrufu sağlayan Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, balkonda kuruyan çamaşırlarda oluşan is, egzoz gibi kokuların ve güneşten kaynaklanan renk solmalarının da önüne geçiyor.

Düşük sıcaklıkta kuruttuğu için yıpranmayı önlüyor

10 kg’lık yüksek kapasiteye sahip modelleri bulunan Hoover kurutma makineleri, düşük sıcaklıktaki
kurutma işlemi sayesinde, çamaşırların yıpranmasını önlüyor. Ayrıca, enerji tüketimi düşük olduğu
için, ev içerisinde aynı anda birçok elektrikli cihazın kullanılmasını mümkün hale getiriyor.

One-Touch teknolojisiyle, akıllı kurutma deneyimi

Kurutma makinelerinde biriken suyun boşaltılması zorken; Hoover kurutma makineleri,
kapaklarında yer alan 5 litrelik yüksek hacimli, patentli AquaVision Su Tankı sayesinde, makinede
biriken suyun anlık olarak görülmesini ve kolayca yerinden çıkartılarak boşaltılmasını sağlıyor. Özel
kurutma programları ile istenilen seviyede kuruluk sağlayarak, çamaşırları daha kolay ütüleme
olanağı sunuyor. 30-45-59 dakikalık hızlı kurutma programlarıyla, vakti kısıtlı olanlara zaman
kazandıran Hoover ısı pompalı kurutma makineleri, sahip oldukları One-Touch teknolojisi ile mobil
cihazlarla makinenin yıkama özelliklerini kontrol etmeye, performansını değerlendirmeye ve en
ideal kurutma programı hakkında zaman kazandıran öneriler almaya olanak tanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HooverEnerjiKurutmaMakineçamaşır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1